PL: Casemiro et Manchester United arrachent le nul contre Chelsea

Le choc de la treizième journée de Premier League entre Chelsea et Manchester United, ce samedi, s’est soldé par un résultat nul (1-1).

C’était la grosse affiche de cette treizième journée du championnat anglais. De retour à un très bon niveau ces dernières semaines, avec à la clé une victoire (2-0) contre Tottenham le weekend dernier, Manchester United se déplaçait sur la pelouse de Chelsea pour une rencontre palpitante. Dans un duel qui a tenu toutes ses promesses, les deux équipes n’ont pas pu se départager et se sont séparées sur le score d’un but partout.

Au coup d’envoi de la rencontre, Cristiano Ronaldo sanctionné par son club, n’était évidemment pas sur la feuille de match. Après un début à l’avantage des Reds Devils, ce sont les Blues qui se procuraient la première occasion par l’intermédiaire de Pierre-Emerick Aubameyang (7e). Luke Shaw (9e), Antony (12e) et Marcus Rashford (23e) répondaient à l’attaquant gabonais, mais le score était toujours nul et vierge à la pause. En seconde période, les locaux retrouvaient un peu de couleur, mais c’était toujours Manchester United qui contrôlait le jeu.

Et alors qu’on se dirigeait tout droit vers un 0-0, Armando Broja tout juste entré en jeu s’écroulait dans la surface au duel avec Scott McTominay qui faisait faute (85e). Jorginho se chargeait de frapper le penalty et concluait d’une frappe sur la droite du but (1-0, 87e). Le choc était-il scellé? Et bien non. Sur un centre venu de la droite, Casemiro sauvait Manchester United d’une tête qui heurtait le poteau gauche et dépassait la ligne pour quelques millimètres (1-1, 90e +4). A noter la sortie sur blessure de Raphaël Varane juste avant l’heure de jeu.

Au classement, Manchester United reste cinquième à un point de Chelsea (4è). Le weekend prochain, les Blues se rendront sur la pelouse de Brighton Albion pour la quatorzième journée de Premier League, pendant que les Reds Devils recevront West Ham.