PL: Arsenal dompte Leeds et consolide sa place de leader

La 29e journée de Premier League se poursuivait ce samedi après-midi avec un multiplex. A cette occasion, Arsenal devant son public, s’est tranquillement imposé contre Leeds (4-1) et reprend 8 points d’avance sur Manchester City, vainqueur de Liverpool sur le même score un peu plus tôt.

Le début de rencontre était un peu tendu pour les Gunners qui concédaient plusieurs occasions, mais Aaron Ramsdale était en feu et repoussait tous les tirs adverses. Arsenal qui a laissé la tempête reprenait le jeu à son compte et ouvrait le score à la 35e minute de jeu sur un penalty transformé par Gabriel Jésus (1-0). En seconde période, les hommes de Mikel Arteta validaient leur succès grâce à Benjamin White (47e), au doublé de Gabriel Jésus (55e) et Granit Xhaka (84e). Kristensen a réduit le score pour les visiteurs.

Dans les autres rencontres du Multiplex, Bournemouth a battu Fulham (2-1). Tavernier (50e) et Solanke (79e) ont inscrit les deux buts de l’équipe victorieuse qui monte à la 15e place avec 27 points. De leur côté, Brentford et Brighton se sont neutralisés sur le score de 3-3 dans un match fou. Les deux équipes restent proches des places européennes. Enfin, Crystal Palace est venu à bout de Leicester (2-1), tandis que Nottingham Forest et Wolverhampton se sont séparés sur un score nul (1-1).

Tous les résultats du multiplex

Arsenal 4-1 Leeds (Gabriel Jesus x2, White,Xhaka / Kristensen)

Bournemouth 2-1 Fulham (Tavernier, Solanke/ Pereira)

Brighton 3-3 Brentford (Mitoma, Welbeck, Mac Allister / Jansson, Toney, Pinnock)

Crystal Palace 2-1 Leicester (Iversen CSC, Mateta / Pereira)

Nottingham Forest 1-1 Wolverhampton (Johnson / Podence)