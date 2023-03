PL: Arsenal corrige Fulham, Man United lâche encore des points

De nouvelles affiches de la 27è journée de Premier League étaient au programme ce dimanche après-midi. Arsenal s’est tranquillement imposé sur la pelouse de Fulham (3-0) pour conforter sa place de leader. De son côté, Manchester United a été contraint au partage des points par Southampton (0-0).

Au lendemain de la victoire de Manchester City sur la pelouse de Crystal Palace (1-0), avec un unique but signé Erling Haaland, Arsenal se déplaçait sur la pelouse de Fulham. Les Gunners devaient décrocher la victoire, pour conserver leur avance sur les Sky Blues en tête du championnat. Une mission tranquillement accomplie par les hommes de Mikel Arteta qui se sont imposés sur le score de 3-0.

Arsenal n’aura eu besoin que d’une mi-temps pour faire plier son adversaire. Gabriel ouvrait le score pour le club londonien (1-0, 21e), avant que Martinelli ne double la mise au terme d’une superbe action collective (2-0, 26e). Pour finir le premier acte en beauté, Odegaard trompait Leno pour punir les Cottagers (3-0, 45e+2). A noter que la recrue hivernale Leandro Trossard a délivré trois passes décisives. Plus aucun but ne sera inscrit en seconde période et les Gunners repartaient avec les trois points de la victoire. Les coéquipiers de Thomas Partey restent ainsi leaders à cinq points de Manchester City.

Dans les autres rencontres de l’après-midi, Manchester United recevait Southampton. Balayé par Liverpool (7-0), le weekend dernier, les Reds Devils n’ont pas pu se relancer. Ils ont été contraints au résultat nul et vierge (0-0). A noter l’expulsion de Casemiro, après une semelle trop appuyée sur le tibia d’Alcaraz (34e). Une mauvaise opération pour Manchester United (3e), qui compte tout de même encore deux points d’avance sur Tottenham. Enfin, Aston Villa a concédé le nul sur sa pelouse contre West Ham United (1-1).

