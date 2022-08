PL: à l’origine de l’expulsion de Darwin Nunez, Joachim Andersen menacé de mort

Lors du match nul entre Liverpool et Crystal Palace ce lundi en Premier League, Darwin Nunez a été expulsé pour un geste d’humeur sur Joachim Andersen. Ce dernier a reçu des menaces de mort de la part des supporters des Reds, à la fin de la rencontre.

La deuxième journée de Premier League s’est achevée ce lundi, avec un duel passionnant entre Liverpool et Crystal Palace. Une rencontre qui s’est soldée par un résultat nul (1-1). Wilfried Zaha avait ouvert le score pour les siens, avant que Luis Diaz ne sauve le point du nul en seconde période. Mais au-delà du résultat, un fait aura particulièrement retenu l’attention au cours de la partie. En effet, la nouvelle recrue des Reds, Darwin Nunez, a été expulsé (57è) pour avoir donné un coup de tête au défenseur adverse Joachim Andersen.

Après le match, le joueur de Crystal Palace a reçu des centaines de messages sur les réseaux sociaux de la part des supporters de Liverpool, dont des menaces de morts telles que « Je vais te tuer toi et ta famille », « Tu vas crever » ou encore « J’espère que tu as le nez cassé ». L’ancien joueur de l’OL a répondu en story sur Instagram : « J’ai peut-être reçu 300 à 400 de ces messages hier (lundi) soir. Je comprends que vous souteniez une équipe, mais ayez un peu de respect et arrêtez de me harceler en ligne ».

Jürgen Klopp fustige Darwin Nunez pour son geste

Après la fin de ce match entre Liverpool et Crystal Palace, l’entraîneur des Reds, Jürgen Klopp, est revenu sur le geste d’humeur de Darwin Nunez. Le technicien allemand veut profiter de sa durée d’absence pour renforcer physiquement sa nouvelle recrue. “Ce n’est absolument pas une réaction que l’on veut voir […]. Je ne sais pas exactement combien de temps il sera suspendu mais c’est la situation et donc nous allons l’utiliser pour le travail physique – pas comme une punition, juste pour le rendre encore plus fort”, a déclaré l’ancien coach de Dortmund.