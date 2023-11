Piqué: « La dernière Ligue des champions du Real Madrid est un miracle et sera oubliée »

-Publicité-

Au micro de la chaine espagnole ‘RAC1’, Gérard Piqué a évoqué l’état de forme actuelle du Barça, battu mardi par le Shakhtar en ligue des champions. Et l’ancien défenseur blaugrana en a profité pour tacler le grand rival madrilène, le Real Madrid.

Loin des pelouses, Gérard Piqué suit cependant avec attention l’actualité de son ancien club de Barcelone. Dans un entretien accordé à la radio catalane ‘RAC1’, l’ex-défenseur espagnol s’est exprimé sur la forme actuelle des Blaugranas; peu convaincants dans le jeu malgré les résultats récoltés cette saison.

Victorieux de la Real Sociedad (1-0) samedi dernier, avec un succès arraché dans les arrêtes de jeu, les Culés n’ont pas eu la même chance face au Shakhtar Donetsk mardi en Ligue des champions, battus 1-0 par les Ukrainiens. Une défaite qui retarde la qualification des Catalans en huitième de finale de la C1.

Face aux journalistes et sans langue de bois, l’ancien de la Roja a confié ce qu’il pense du Barça de Xavi, qu’il a quitté il y a un an maintenant. « Nous devons être patients avec le projet. Xavi connaît la maison et a appris le modèle de jeu. Je ne vois personne de mieux que Xavi pour faire avancer ce projet« , avance l’ex-défenseur dans des propos rapportés par Besoccer, confiant en la capacité de son ancien coéquipier à redonner aux Blaugranas leur gloire d’antan.

« Ils sont à la moitié du processus et, à la fin, ils pourront mieux l’expliquer. Je l’ai vécu pendant de nombreuses années : c’est incroyable de dire que nous gagnions grâce aux arbitres. La plupart des matches, nous avons gagné en écrasant l’adversaire. Le madridisme sociologique ? Dans ce pays, il y a plus de fans du Real Madrid que de fans du Barça. Nous serons toujours ceux qui sont sur le côté et qui veulent déranger« , a-t-il ajouté.

Gérard Piqué n’a d’ailleurs pas manqué de tacler le rival merengue qu’il qualifie de formation « qui ne transmet rien »: « Ils seront bien là en Ligue des champions au moment décisif. Mais la dernière Ligue des champions qu’ils ont remportée était un miracle, et on ne s’en souviendra pas. » Les madrilènes apprécieront!