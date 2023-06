Piqué: « Je suis content d’être parti », du Barça

-Publicité-

Lors de l’After Kings League, Gerard Piqué a taclé le FC Barcelone sur sa situation économique. L’ancien défenseur en a profité pour régler des comptes personnels avec son ancien club.

Ciblé pour être un gouffre financier pour le FC Barcelone, à cause de son salaire, Gerard Piqué a quitté le club catalan et a pris sa retraite sportive dans la foulée en 2022. Pourtant, malgré son départ, couplé à ceux récents de Jordi Alba et Sergio Busquets, qui occupaient des places importantes dans la grille salariale du club, le Barça ne parvient toujours pas à redresser la barre financièrement. Une situation qui étonne Piqué, qui ne s’est pas montré tendre envers son ancien club.

«Je suis content d’être parti parce que j’ai offert au Barça de la marge sur sa grille salariale. Mais il semble que, malgré cela, le club connaisse encore de gros problèmes financiers. Je me demande qui va devoir partir maintenant… Ils ont dit que nous étions responsables de cette situation à cause de nos salaires (Piqué, Busquets, Alba ndlr). Maintenant, nous sommes tous partis et, pourtant, ils ne peuvent toujours pas recruter de joueurs.», a-t-il lancé l’After Kings League.

Un tacle à peine voilé, qui ne va certainement pas plaire au FC Barcelone et à son président Joan Laporta.

