Pierre Palmade : plus de trois ans après l’accident, une victime ne travaille plus et « a tout oublié »

Plus de trois ans après l’accident de la route du 10 février 2023 en Seine-et-Marne impliquant l’humoriste Pierre Palmade, le cousin d’une des victimes a livré, le 26 février 2026, des précisions sur l’état de santé de l’un des blessés graves, identifié comme Yuksel. Lors de son intervention dans l’émission La Baze animée par Sasha Elbaz, Yilmaz a décrit un homme toujours très marqué par l’accident, sur le plan physique et cognitif, et qui n’a pas retrouvé son niveau de vie antérieur.

Le dramatique choc, qui avait touché plusieurs membres d’une même famille, avait conduit à l’ouverture d’une information judiciaire et à la mise en examen de Pierre Palmade pour blessures involontaires aggravées. Placé en détention provisoire dans les jours qui ont suivi les faits, l’humoriste avait ensuite été assigné à résidence sous surveillance électronique puis remis en liberté sous contrôle judiciaire. En décembre 2024, il avait été condamné à cinq ans de prison, dont deux fermes, et, selon des éléments diffusés dans la presse, il a définitivement purgé sa peine le vendredi 27 février 2026.

Lors de son témoignage radio, Yilmaz a détaillé les conséquences quotidiennes pour Yuksel, ainsi que les premières démarches d’indemnisation engagées par la famille.

Un état de santé toujours très fragile pour Yuksel

Selon Yilmaz, Yuksel souffre encore de douleurs diffuses et présente des troubles importants de la mémoire. « Il n’est toujours pas bien », a-t-il déclaré, ajoutant que la victime a « oublié plein de choses » et ne se rappelle plus certains éléments de sa vie d’avant l’accident. Sur le plan fonctionnel, la capacité à conduire est réduite : « il conduit toujours mal et ne peut pas aller loin en voiture », a rapporté son cousin.

Avant l’accident, Yuksel travaillait ; aujourd’hui, d’après Yilmaz, il ne travaille plus du tout et ne peut plus exercer son activité comme auparavant. Le témoignage évoque aussi un moral fragilisé et un quotidien profondément bouleversé par les séquelles physiques et cognitives.

Sur le volet indemnisation, Yilmaz affirme que, pour l’instant, son cousin n’a « rien gagné » face à Pierre Palmade. Il précise qu’une expertise médicale récente a donné lieu au versement de 5 000 euros pour Yuksel et 5 000 euros pour son fils, considérés comme des avances dans le cadre des premières démarches d’indemnisation. Le suivi du dossier est assuré par un avocat, selon le même témoignage.

