Pierre Palmade: malgré son AVC, l’humoriste placé en détention provisoire

Malgré son AVC survenu le dimanche 26 février 2023, l’humoriste Pierre Palmade placé en détention provisoire ce lundi.

La cour d’appel de Paris a prononcé la détention provisoire de Pierre Palmade et a décerné un mandat de dépôt ce lundi en fin de matinée. L’humoriste a été mis en examen pour homicide et blessures involontaires par conducteur ayant fait usage de produits stupéfiants en état de récidive légale une semaine après avoir été impliqué dans un grave accident.

Selon l’AFP qui cite son entourage, le comédien hospitalisé à Villejuif, dans le Val-de-Marne et transféré à l’hôpital du Kremlin-Bicêtre après avoir subi un AVC. Or, au lendemain de l’accident, le juge des libertés et de la détention l’avait assigné à résidence, sous bracelet électronique, dans le service d’addictologie d’un hôpital. Une décision qui a été contestée par le parquet général devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris le vendredi dernier .

Retour sur l’accident de Pierre Palmade

Pour rappel, le vendredi 10 février, alors qu’il conduisait une voiture sur une route départementale de Seine-et-Marne, l’humoriste a percuté un véhicule venant en face. L’accident a fait quatre blessés graves dont le comédien lui même, un homme de 38 ans, son fils de 6 ans et sa belle-sœur de 27 ans, enceinte de 6 mois. Mais le bébé n’a pas survécu au choc.

Comme l’humoriste Pierre Palmade, le conducteur et son fils sont toujours hospitalisés en réanimation dans un état grave. Les enquêtes ont révélé que Pierre Palmade est testé positif à la cocaïne. Selon le parquet, il a « reconnu » en avoir consommé, ainsi que des drogues de synthèse, avant de prendre le volant. En plus des faits d’homicide involontaire, Pierre Palmade est également poursuivi pour infraction à la législation sur les stupéfiants.