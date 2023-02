Phillipe Simo: l’homme d’affaire camerounais expulsé de la Côte d’Ivoire

L’homme d’affaires camerounais Phillipe Simo a annoncé son expulsion de la Côte d’Ivoire sous 48 heures pour avoir évoqué un sujet sensible dans une vidéo publiée sur ses réseaux sociaux.

Phillipe Simo est un homme d’affaire camerounais résidant en Côte d’Ivoire. Il exerce dans le transport et est propriétaire de la chaîne Youtube « Investir au pays » sur laquelle il opine sur les opportunités d’affaires.

Le samedi 11 février 2023, il a annoncé dans une vidéo sur sa page Facebook son expulsion de la Côte d’Ivoire. D’après lui, les autorités ivoiriennes lui ont donné 48 heures pour plier bagages. « … ça y est, la triste nouvelle est tombée. Je vais être expulsé de la Côte d’Ivoire dans les quarante-huit prochaines heures officiellement ; ceci dû à une vidéo dans laquelle je mettais en évidence un litige foncier dans un village », a-t-il évoqué.

Selon lui, les autorités ivoiriennes ont estimé qu’il s’est mêlé à la politique intérieure ivoirienne et en tant qu’étranger bien évidemment, il n’en avait pas le droit. « … Que j’étais allé beaucoup trop loin et que je devais retourner chez moi au Cameroun pour m’occuper des affaires de mon pays et laisser les affaires ivoiriennes aux ivoiriens…’’, a-t-il expliqué.

De son côté, Phillipe Simo qui s’apprête à se soumettre à cette injonction des autorités ivoiriennes qui n’ont pas réagi publiquement à cette décision rendue publique par l’homme d’affaire camerounais lui-même.