Polska, chroniqueuse de l’émission Tout beau tout 9 (TBT9), diffusée sur W9 et animée par Cyril Hanouna, a récemment fait des révélations remarquées sur son salaire ainsi que sur les tensions internes au sein de l’équipe. Invitée dans la célèbre baignoire de Jeremstar, la jeune femme a évoqué sans détour ses conditions de travail, son passé difficile marqué par une hospitalisation psychiatrique et des épisodes de grande précarité avant de percer sur le petit écran.

Depuis son recrutement en novembre 2023, Polska est l’une des figures montantes de TBT9, connue pour son franc-parler. Lors de cet entretien, elle a confirmé percevoir un salaire d’environ 8 000 euros mensuels pour sa participation au talk-show, une somme qu’elle qualifie de « non mirobolante » en comparaison avec certains autres chroniqueurs. En effet, elle apparaît à l’antenne uniquement trois jours par semaine, du lundi au mercredi, tandis que Nawarra assure la table ronde les jeudis et vendredis. Polska a par ailleurs précisé que certains piliers du programme bénéficieraient de rémunérations nettement plus élevées. Elle a ainsi cité nommément Gilles Verdez et Géraldine Maillet, laissant entendre qu’ils « se font des couilles en or ».

Les tensions au sein de l’équipe semblent palpables. Lorsqu’on lui a demandé quel chroniqueur elle appréciait le moins, Polska n’a pas hésité à désigner Matthieu Delormeau. Ce dernier, un ancien visage phare de l’émission, est absent depuis avril 2024 et son retour reste, selon les informations disponibles, loin d’être assuré. Par ailleurs, Polska a également pointé du doigt le chef Philippe Etchebest, qu’elle a qualifié d’invité le plus désagréable à recevoir, démentant ainsi l’ambiance publique perçue comme détendue lors de la venue récente du cuisinier sur le plateau.

Confidences sur un passé difficile et des révélations intimes

Au-delà des rivalités professionnelles, Polska s’est livrée sur des épisodes plus personnels de son histoire. Elle a révélé avoir été hospitalisée en psychiatrie à son insu, sur décision de ses parents alors qu’elle était plus jeune, un traumatisme toujours présent. Elle a expliqué avoir entrepris des démarches judiciaires et obtenu gain de cause en pouvant porter plainte contre eux, sans toutefois entrer dans le détail des suites légales.

Avant de connaître la notoriété grâce à TBT9, Polska a également traversé une période de grande précarité, racontant avoir dormi « dans des halls d’immeubles » et parfois dans la rue. C’est en débutant la publication de contenus sur des plateformes payantes qu’elle aurait pu rapidement sortir de cette situation sociale difficile, grâce à des revenus lui permettant de se stabiliser financièrement.

L’émission réalisée par Jeremstar a suscité de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux, en particulier à cause des révélations franches de Polska sur les coulisses financières de TBT9 et ses relations avec ses collègues. Ces déclarations retranscrites dans les médias viennent alimenter les discussions autour de la dynamique interne de l’émission et de la place qu’y occupent les différentes personnalités.