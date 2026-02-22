Philippe et Mathilde de Belgique, au plus près des athlètes aux Jeux olympiques de Milan

Arrivés à Milan le 20 février 2026, le roi Philippe, la reine Mathilde et leur fille cadette, la princesse Éléonore, ont pris part aux activités liées aux Jeux olympiques, assistant à des épreuves et visitant plusieurs installations.

Le trio s’est d’abord rendu au Lotto Belgium Pub, point de rencontre des supporters, des athlètes et des journalistes belges, puis a rejoint l’anneau de vitesse de Milan où plusieurs patineurs représentaient la Belgique. Ils ont assisté à la finale féminine du 1 500 mètres en patinage de vitesse. En soirée, la famille royale a également assisté à la finale de la poursuite hommes sur piste courte ; la journée s’est achevée sur la finale féminine du 1 500 mètres en short-track.

Le roi et la reine, accompagnés de la princesse Éléonore, ont visité le village olympique, ont découvert le quotidien des athlètes, ont déjeuné à la cantine avec plusieurs sportifs et ont participé à une partie de ping-pong.

