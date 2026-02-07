Philippe et Mathilde de Belgique à Milan avec la princesse Eléonore pour les JO d’hiver 2026

Le 6 février, jour de la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques d’hiver Milan-Cortina 2026, le Palais royal de Belgique a annoncé que le roi Philippe, la reine Mathilde et leur fille, la princesse Éléonore, se rendront à Milan pour soutenir l’équipe nationale. Leur présence est programmée pour le vendredi 20 et le samedi 21 février.

Le 6 février, jour de la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques d’hiver Milan-Cortina 2026, le Palais royal de Belgique a annoncé que le roi Philippe, la reine Mathilde et leur fille, la princesse Éléonore, se rendront à Milan pour soutenir l’équipe nationale. Leur présence est programmée pour le vendredi 20 et le samedi 21 février.

Le programme officiel prévoit qu’à 14h30 le vendredi 20, les souverains se présenteront au Lotto Belgium Pub, point de rassemblement des supporters belges, afin de rencontrer une délégation du comité interfédéral olympique belge ainsi que des responsables d’entreprises; la presse a été invitée à cet événement.

La famille royale assistera ensuite, à partir de 16h15, aux 1 500 mètres de patinage de vitesse au Speed Skating Stadium de Milan. Elle assistera également à la finale de short-track hommes et femmes le vendredi à 20h15, puis à la demi-finale mass start femmes et hommes le samedi à 15h. Par ailleurs, les parents et la sœur de la princesse Élisabeth se rendront au village olympique le samedi 21 à 12h30, où la famille royale prendra un déjeuner en compagnie des athlètes qui représentent la Belgique.

Publicité

Dignitaires et têtes couronnées attendus à Milan