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Philippe Bouvard, figure des Grosses Têtes, est mort à 96 ans

Philippe Bouvard, figure historique de RTL et des Grosses Têtes, est mort le 24 août 2026 à Cannes à l’âge de 96 ans. Né le 6 décembre 1929 à Coulommiers, il avait marqué pendant plus de sept décennies la radio, la télévision et la presse françaises.

Anne Sophie
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Philippe Bouvard, figure des Grosses Têtes, est mort à 96 ans
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Journaliste, homme de radio et animateur, il s’était imposé comme l’une des voix les plus connues des médias français, au fil d’un parcours mené entre la presse écrite, les studios de RTL et les plateaux de télévision.

Au-delà de sa carrière, Philippe Bouvard avait aussi raconté une blessure intime : l’abandon de son père biologique dès sa naissance. Il expliquait que cet homme avait reparu plusieurs décennies plus tard alors qu’il travaillait déjà au Figaro.

Ces confidences restaient liées, pour lui, à une autre figure familiale. Philippe Bouvard présentait Jules Luzzato, le second mari de sa mère, comme le véritable père qui l’avait aidé à se construire.

Son épouse a annoncé son décès à RTL, la station où il avait lancé Les Grosses Têtes en 1977.

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