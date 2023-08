Philipp Lahm: « Harry Kane et Lewandowski? Il sont bien différents »

-Publicité-

L’ancienne gloire du Bayern Munich, Philipp Lahm s’est aussi prononcé sur la signature d’harry Kane, arrivé cet été en provenance de Tottenham.

Le weekend dernier, le Bayern Munich officialisait la signature d’Harry kane. Le capitaine des Three Lions s’est engagé pour quatre saisons avec les champions d’Allemagne en titre, en provenance de Tottenham. Une belle pioche pour le géant munichois qui tient sans doute le remplaçant de Robert Lewandowki, parti au Barça à l’été 2022.

Et bien évidemment cette nouvelle acquisition a déclenché une avalanche de réactions en Allemagne, chacun y allant de son commentaire. Icone du club munichois et ancien international, Philipp Lahm a aussi réagi à l’arrivée du prolifique buteur anglais. Au micro de l’Equipe, l’Allemand s’est exprimé sur l’intégration du néo bavarois, qu’il estime être bien différent de l’ancien buteur maison, Robert Lewandowski.

- Publicité-

« Kane ne résoudra pas les problèmes défensifs, a lancé le champion du monde 2014. Les principes de jeu doivent redevenir clairs. Un numéro 9, qui, en plus, est très collectif, fera du bien. D’autant plus que Kane a faim de titres, c’est important. Mais je me garderai de le comparer à Lewandowski car ils sont bien différents. »

Le natif de Munich a également donné son avis sur ce Bayern Munich version Thomas Tuchel, battu par le RB Leipzig (0-3) en Supercoupe d’Allemagne pour le premier de Kane sous ses nouvelles couleurs. « Au niveau international, il y a des équipes qui affichent un meilleur niveau actuellement : Manchester City, le Real Madrid, Arsenal, Barcelone. Toutes ont une idée de jeu claire. Il y a encore un écart avec le Bayern… ».

Les champions d’Allemagne en titre affronteront le Werder Brême ce vendredi soir, pour le compte de la première journée de la Bundesliga. L’occasion pour les bavarois de renouer avec la victoire et lancer idéalement la défense de leur couronne.

Articles similaires