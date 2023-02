Pharrell Williams nommé nouveau directeur artistique de Louis Vuitton homme

Pharrell Williams a été nommé nouveau directeur créatif de la mode masculine pour Louis Vuitton, reprenant le rôle que Virgil Abloh a occupé pendant trois ans avant sa mort.

Le chanteur producteur touche-à-tout Pharrell Williams est le nouveau directeur artistique des collections masculines de la maison Louis Vuitton. La marque de luxe a confirmé la nouvelle dans un communiqué rendu public dans la soirée du mardi 14 février.

Le poste est vacant depuis la mort inattendue d’Abloh à l’âge de 41 ans en novembre 2021. Abloh, qui a assumé le rôle en 2018, n’a pas révélé publiquement qu’il avait vécu en privé avec un cancer pendant une grande partie de son mandat chez Louis Vuitton.

Dans un communiqué, Pietro Beccari, PDG de Louis Vuitton, a déclaré qu’il était « heureux d’accueillir Pharrell à la maison ». Williams a déjà travaillé avec Louis Vuitton en 2008, collaborant sur des lignes de lunettes de soleil et de bijoux. « Sa vision créative au-delà de la mode conduira sans aucun doute Louis Vuitton vers un nouveau chapitre très excitant« , peut-on lire dans le communiqué.

Pour rappel, Pharrell Williams est connu pour être un innovateur et un visionnaire dans l’industrie de la musique, avec une carrière qui s’étend sur plus de deux décennies. Il est également un artiste visuel accompli, avec des expositions dans des galeries d’art et des musées à travers le monde. Sa créativité et son style unique ont toujours été une source d’inspiration pour de nombreux fans et créateurs de mode.

En tant que directeur artistique de Louis Vuitton homme, Pharrell Williams apportera sa créativité, son sens de l’esthétique et son expertise en matière de design à la marque. Cette nomination témoigne de l’engagement de Louis Vuitton à rester en tête de l’innovation et à offrir des produits qui reflètent les tendances actuelles de la mode.