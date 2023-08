PFA: Erling Haaland élu meilleur joueur de l’année

Grand artisan du triplé historique de Manchester City la saison dernière, Erling Haaland est élu meilleur joueur de l’année en Angleterre.

L’attaquant de Manchester City, Erling Haaland, a remporté mardi le prix du joueur PFA de l’année après sa brillante première saison avec les Cityzens. La star anglaise d’Aston Villa, Rachel Daly, a remporté le prix féminin, voté par les joueuses de football. Organisés par l’Association des footballeurs professionnels, ces prix récompensent les meilleurs joueurs et joueuses du football anglais en 2023.

Haaland a connu une première saison époustouflante pour City, marquant 52 buts toutes compétitions confondues alors que les hommes de Pep Guardiola ont remporté la Premier League, la FA Cup et la Ligue des Champions.

Le joueur de 23 ans a vaincu la concurrence de ses coéquipiers John Stones et Kevin De Bruyne, ainsi que de la paire d’Arsenal Bukayo Saka et Martin Odegaard et de l’ancien attaquant de Tottenham Harry Kane, désormais au Bayern Munich.

Daly Rachel a de son côté marqué 22 buts en Super League féminine la saison dernière, un exploit remarquable pour une joueuse qui a joué à l’arrière gauche lors de la campagne réussie des Lionesses à l’Euro en 2022. La défenseuse de 31 ans a battu la concurrence de Sam Kerr, Frida Maanum, Guro Reiten, Khadija ‘Bunny’ Shaw et Ona Batlle pour monter sur la première manche du podium.

Dans les autres catégories, le milieu de terrain d’Arsenal, Bukayo Saka, a été élu jeune joueur masculin de l’année tandis que Lauren James de Chelsea a remporté ce trophée chez les filles. Daly et James ont été des joueuses clés pour l’Angleterre dans sa course à la finale de la Coupe du Monde Féminine, qui s’est soldée par une défaite contre l’Espagne au début du mois.

