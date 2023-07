« Personne ne peut le défier », Emmanuel Adebayor désigne le Joueur Africain de l’année

-Publicité-

Emmanuel Adebayor, l’ancien attaquant du Togo qui a joué pour des clubs tels que Manchester City, le Real Madrid et Arsenal, a récemment exprimé son opinion selon laquelle Victor Osimhen mérite le prix du Joueur Africain de l’année 2023. Adebayor a justifié sa position en mettant en avant les performances exceptionnelles d’Osimhen lors de la saison écoulée.

Alors que la date officielle de la cérémonie du Ballon d’Or africain, qui récompense le Joueur Africain de l’année 2023, est toujours en attente d’annonce, les prévisions vont bon train pour déterminer les potentiels lauréats de cette distinction de renom. Dans une interview accordée à BBC Sport, Adebayor, le lauréat du prix en 2008, a donné son avis sur le sujet, avant de désigner ouvertement Osimhen, auteur d’une saison impressionnante avec Naples.

« C’est très simple, nous avons observé la saison passée et, pour moi, si l’on me demande qui mérite le titre de Joueur Africain de l’année 2023, c’est Osimhen, en raison de ce qu’il a réalisé avec Naples, marquant lors de tous les grands matchs en Italie et remportant également le Scudetto.« , a déclaré l’ancien capitaine des Eperviers du Togo.

Adebayor a également mentionné que d’autres prétendants au titre, tels que Sadio Mané et Mohamed Salah, ont connu des saisons plus difficiles. Il a souligné que le joueur vedette de Naples, Osimhen, était le plus méritant et que personne n’est en bonne position pour le défier. « Si vous me demandez de voter et que j’ai 10 voix, j’en donnerai 12 à Osimhen pour le titre de Joueur Africain de l’année 2023« , a-t-il ajouté.

Pour rappel, Osimhen a joué un rôle crucial dans la victoire de Naples, permettant au club de remporter son premier titre de champion depuis 1990. Il a marqué 26 buts, devenant ainsi le premier joueur africain à remporter le Soulier d’Or dans le championnat italien. Ces exploits impressionnants ont placé Osimhen parmi les favoris pour remporter le prestigieux prix. Il convient de rappeler que le dernier Nigérian à l’avoir remporté était Nwankwo Kanu en 1999.

