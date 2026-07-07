Perrine Storme perd sa place au profit de Pascale de La Tour du Pin mais prépare son retour sur France Télévisions

Il y a un an seulement, Perrine Storme prenait les rênes de la matinale de BFMTV, portée par une expérience solide au sein de la chaîne d’information en continu. Pourtant, après une saison marquée par des rebondissements, la journaliste a quitté le groupe CMA CGM. Remplacée par Pascale de La Tour du Pin, figure reconnue du paysage audiovisuel français, Perrine Storme s’apprête désormais à intégrer France Télévisions pour une nouvelle étape de sa carrière. Ce changement intervient dans un contexte de forte concurrence entre chaînes d’information, alors que BFMTV cherche à renforcer ses audiences sur les tranches stratégiques du matin et de la fin de journée.

Perrine Storme, journaliste aguerrie, avait rejoint BFMTV en 2016 et était devenue l’un des visages familiers de la chaîne d’information en continu. L’été 2025 la propulse à la tête de la matinale, accompagnée de Dominique Tenza, récemment arrivé de M6. Leur mission : redynamiser « BFM Première », une tranche matinale cruciale mais en perte de vitesse face à une concurrence accrue, notamment de France 2 avec « Télématin », TF1 avec « Bonjour » et CNews. Malgré une refonte complète du format et de l’habillage de l’émission, les résultats ne sont pas au rendez-vous. Dès le mois de mars, en pleine période de vacances scolaires, Perrine Storme et Dominique Tenza sont remplacés sans préavis par Pascale de La Tour du Pin et Mathieu Coache. Quelques mois plus tard, Dominique Tenza annonce son départ, tandis que Perrine Storme quitte discrètement le groupe BFM-RMC, mettant ainsi fin à près d’une décennie passée sur le réseau.

Pascale de La Tour du Pin, née en 1977 à Périgueux, est une figure bien connue des téléspectateurs français. Elle s’est illustrée sur BFMTV comme co-animatrice de la matinale, avant de passer par LCI. En 2023, elle rejoint le groupe Canal+ où elle assure la présentation de l’émission « PAF » et intervient comme chroniqueuse dans « Touche pas à mon poste ! » sur C8. Son arrivée à BFMTV en remplacement de Perrine Storme souligne la volonté de la chaîne de se recentrer sur des profils expérimentés et reconnus dans le domaine de l’information en continu.

Une saison qui vire au cauchemar pour Perrine Storme

Le parcours récent de Perrine Storme à BFMTV illustre les difficultés que rencontre la chaîne dans la fidélisation des audiences de ses matinales. Le duo Storme-Tenza, installé dans un contexte de forte compétition, n’a pas su séduire le public malgré les efforts pour moderniser l’émission. La chute des audiences, confirmée par le recul régulier des parts de marché de « BFM Première », a poussé la chaîne à réagir rapidement, opérant un changement brutal au printemps 2026.

L’éviction de Perrine Storme s’est faite dans la discrétion. Elle n’est jamais revenue à l’antenne après son remplacement et a quitté le groupe sans grande visibilité médiatique. Son départ est une conséquence directe d’une saison complexe marquée par une concurrence féroce dans le segment des matinales d’informations, aussi bien sur le plan qualitatif que quantitatif, où l’audience joue un rôle déterminant dans les choix des directions des chaînes.

Une place de choix qui se dessine sur France Télévisions

Selon plusieurs sources concordantes, Perrine Storme aurait récemment rencontré la direction de France Télévisions. Le groupe public, en quête de talents confirmés pour renforcer ses tranches d’information, envisagerait de lui confier la présentation de l’édition 18h-20h. Ce créneau coïnciderait avec une période chargée, notamment à l’approche de la prochaine élection présidentielle, plaçant la journaliste en première ligne de l’information durant une campagne majeure.

Philippe Corbé, directeur de l’information de France Télévisions et ancien cadre de BFMTV, serait à l’origine de cette proposition qui s’inscrit dans une stratégie visant à dynamiser les audiences de la chaîne publique en soirée. En parallèle, Sonia Chironi, actuellement animatrice de la tranche 18h-20h, serait repositionnée sur des émissions diffusées le week-end, du vendredi au dimanche, à un horaire clé en pleine campagne électorale.

Le marché de l’audience des chaînes d’information reste particulièrement compétitif. En juin 2026, France Info détenait une part de marché modeste d’environ 1 %, largement distancée par BFMTV (2,9 %), CNews (2,8 %) et LCI (2,4 %). Ce classement reflète un renversement des dynamiques, notamment avec le retour de BFMTV à la première place, tandis que LCI connaît une progression liée à une actualité internationale particulièrement tendue.