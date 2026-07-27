Anne Seften se défend après l’accusation d’un fou rire lors d’un hommage aux pompiers avant son départ de BFMTV

Anne Seften réfute les accusations d’un fou rire inapproprié enregistré en direct lors d’un hommage aux sapeurs-pompiers décédés . Alors qu’elle venait de quitter BFMTV, la journaliste a vivement réagi aux critiques sur la teneur de son comportement à l’antenne alors qu’elle couvrait les incendies meurtriers en Gironde. Loin de se laisser accabler, elle a dénoncé une interprétation erronée de ce moment et insisté sur le contexte exact de la séquence incriminée.

La polémique a débuté avec la diffusion d’un extrait très court — dix secondes — tiré d’une émission de deux heures consacrée à un hommage solennel rendu aux pompiers qui ont perdu la vie lors des récents feux de forêt en Gironde. Ce bref segment, accusé par un internaute sous le pseudonyme @Gdams70 d’être un « vrai fou rire » inapproprié dans ce cadre tragique, a déclenché une vague de réactions sur les réseaux sociaux.

Anne Seften, qui avait annoncé son départ de BFMTV quelques semaines auparavant, a répondu directement à ce message sur la plateforme X (anciennement Twitter). Elle a contesté formellement les allégations et a demandé que cette séquence soit replacée dans son contexte global. Selon la journaliste, il s’agissait d’un moment isolé, non représentatif de l’émission entière et dépourvu de toute insensibilité. Elle a également rappelé son engagement de longue date à travailler sur le terrain plutôt qu’en studio, démentant ainsi l’image d’une présentatrice « au chaud » dans un environnement confortable.

Analyse de la controverse et contexte du départ d’Anne Seften de BFMTV

Le message initial du compte @Gdams70 ne manquait pas de véhémence. L’auteur opposait le travail « risqué » des pompiers, exposés physiquement aux dangers, à la position « à l’abri » des journalistes qui les commentent à distance. Ce contraste visait à souligner, selon lui, un décalage de sensibilité jugé choquant, et l’appel au retweet visait à amplifier la diffusion de cette critique.

La réponse d’Anne Seften a précisément contesté cette lecture en insistant sur la durée et la nature du moment transmis. Elle a notamment souligné que l’hommage avait été maintenu tout au long de l’émission grâce aux interventions de ses envoyés spéciaux et à son engagement personnel, défendant ainsi la gravité et le respect déployés durant toute la couverture médiatique. L’incrédulité envers des accusations jugées « putaclics » a été clairement exprimée dans son message, qui appelle à une lecture plus rigoureuse des faits et à éviter la condamnation hâtive fondée sur une séquence décontextualisée.

Cette controverse intervient alors que la journaliste venait d’annoncer son départ de BFMTV, prévu un mois après la publication de son message. Elle avait remercié ses collègues et salué la qualité journalistique de la chaîne, sans préciser les raisons de sa décision ni ses projets futurs. Ce départ suit celui de Dominique Tenza, son binôme et coanimateur du « BFM Grand Soir », qui avait quitté la chaîne quelques semaines plus tôt après une saison à l’antenne.

Anne Seften était revenue à BFMTV en février 2025 suite à un passage difficile sur LCI, chaîne quittée en novembre 2024 à la suite d’un différend interne. Sa carrière à BFMTV aura donc été marquée par plusieurs mouvements au sein de la direction et du personnel, notamment lors d’une vague de départs simultanés au début de la saison estivale 2026, qui a également concerné d’autres journalistes comme Paola Puerari et Emilie Broussouloux.