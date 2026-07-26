Amandine et Alexandre Pellissard regrettent leur carrière dans le X malgré leurs gains

Amandine et Alexandre Pellissard, connus du grand public grâce à l’émission Familles nombreuses : la vie en XXL diffusée sur TF1, ont fait récemment des révélations importantes concernant leur carrière dans l’industrie du film pour adultes. Après s’être lancés dans cette voie lucrative, ils expriment aujourd’hui leurs regrets face aux conséquences qu’elle a entraînées sur leur vie personnelle et familiale. Ce retrait marque une nouvelle étape dans leur parcours médiatique qui continue d’intéresser leurs nombreux admirateurs.

Le couple, qui s’est fait connaître en partageant le quotidien de leur famille nombreuse composée de neuf enfants – Amandine étant actuellement enceinte de leur dixième enfant – avait surpris son public en quittant la télé-réalité puis en annonçant une reconversion dans le cinéma X. Une décision audacieuse et controversée qui, malgré les revenus financiers conséquents, n’a pas été sans impacts.

Les Pellissard avaient initialement annoncé leur nouvelle carrière dans le X comme un moyen de monétiser leur image après la fin de leur aventure télévisuelle. Malgré une certaine réussite économique, notamment des gains allant jusqu’à 10 000 euros par contenu, cette reconversion a suscité de nombreuses réactions parmi leurs supporters et au sein de leur cercle familial. C’est notamment le sentiment d’avoir « dégoûté » une partie de leur public fidèle qui semble le plus avoir pesé sur eux.

Un choix de carrière et des conséquences

Invités dans l’émission Censuré, Alexandre Pellissard est revenu sur les motivations et les répercussions de cette reconversion professionnelle. Il a reconnu leur volonté initiale de « monétiser » leur « délire » commun, ajoutant qu’il « regrette » cette décision en raison de l’image négative qu’elle a projetée sur leur famille. Selon lui, de nombreux fans les soutenaient pour leur authenticité, et le changement d’orientation a créé une rupture avec cette base admirative.

Amandine Pellissard a complété les propos de son mari en dévoilant le montant reçu pour un film produit dans le secteur du X, à savoir environ 10 000 euros par contenu. Elle explique que ce revenu substantiel représentait pour eux une opportunité d’équilibrer les dépenses liées à une famille nombreuse, même si les coûts émotionnels et sociaux se sont révélés lourds à porter.

Par ailleurs, ce tournant a été accompagné de difficultés supplémentaires dans leur vie privée. Pendant la diffusion de leurs contenus, le couple a subi des épisodes de harcèlement ainsi que des tensions avec leur propriétaire. Face à ces contraintes, ils ont choisi de déménager en Espagne dans l’espoir d’un cadre de vie plus paisible. Cependant, Amandine Pellissard a dû faire face à une période de grande souffrance psychologique, désormais bien connue, qui l’a conduite à demander une pause dans cette activité intense et éprouvante.

Un arrêt définitif

Depuis leur retrait complet de l’industrie du film pour adultes, Amandine Pellissard a indiqué que tourner la page sur ces revenus importants n’a pas été simple. Malgré cela, elle est retournée à son métier initial d’influenceuse sur les réseaux sociaux, où elle continue d’assurer des collaborations et placements de produits. Cette reconnaissance du travail d’influence reste essentielle pour maintenir un lien avec ses abonnés, malgré l’image parfois sulfureuse liée à leur précédente carrière.

Le couple a d’ailleurs affirmé ne pas envisager un retour dans le secteur du film pour adultes, préférant « charbonner » et accepter de gagner moins, plutôt que de renouer avec une activité qui leur a causé plus de tourments que de satisfactions. Ils assument néanmoins l’ensemble de ce parcours, qui continue d’alimenter le débat à propos des enjeux et impacts liés à cette reconversion professionnelle inattendue dans le paysage médiatique français.