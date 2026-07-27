Faustine Bollaert révèle comment elle a perdu 8 kilos après sa séparation avec Maxime Chattam

Faustine Bollaert, animatrice emblématique de l’émission Ça commence aujourd’hui, traverse une période de transformation majeure tant sur le plan personnel que physique. Après la fin de son mariage de près de quatorze ans avec Maxime Chattam, la journaliste s’est confiée dans le magazine Gala sur les changements récents qui ont marqué sa vie. Lors d’une interview où elle évoque une métamorphose intérieure autant qu’extérieure, elle détaille notamment un séjour aux États-Unis qui a été pour elle un véritable déclic.

Loin de céder à une quelconque pression esthétique, Faustine Bollaert insiste sur le fait que sa perte de huit kilos n’est pas le fruit d’un régime strict, mais bien d’un changement profond dans son rapport à elle-même. Lors de son voyage outre-Atlantique en décembre dernier, où elle est allée retrouver son frère et sa belle-sœur, elle explique avoir retrouvé une sérénité qu’elle n’avait plus depuis longtemps. Entourée d’amour et de bienveillance dans un environnement où personne ne la connaissait, elle s’est affranchie du regard et du jugement d’autrui. Cette parenthèse lui a permis de renouer avec sa propre image, libérée des pressions extérieures.

« J’ai fait attention. Le déclic a eu lieu quand je suis partie rejoindre mon frère aux États-Unis. Là-bas, j’ai été couvée d’amour dans un pays qui ne me connaît absolument pas. Je me suis libérée du jugement des autres », confie-t-elle dans cet entretien. Cette nouvelle étape s’inscrit également dans une volonté de ne plus se cacher et d’accepter pleinement son corps, malgré l’influence longtemps négative que les remarques sur son apparence ont pu avoir.

Les blessures du regard des autres et la renaissance d’une image assumée

Au fil des années, Faustine Bollaert a souvent dû composer avec des commentaires peu bienveillants sur son physique dans le milieu télévisuel. Bien que très appréciée du public, elle raconte avoir été confrontée à des jugements répétitifs, notamment sur sa silhouette et ses difficultés à trouver des vêtements adaptés à sa morphologie. « Vous n’imaginez pas le nombre de fois où l’on m’a dit que j’étais difficile à habiller parce que je faisais un bon 40, que certaines formes n’étaient pas télégéniques », détaille-t-elle. Ces critiques fréquentes ont longtemps entaché son estime personnelle et son rapport à son corps.

Après cette période difficile, elle affirme désormais vouloir tourner la page et affranchir son image des standards imposés. Son recentrage sur elle-même l’a conduite à accepter ses bras, qu’elle n’hésite plus à montrer malgré leur imperfection ou un manque de tonus musculaire. « J’ai perdu huit kilos, je montre mes bras depuis un mois. Ils ne sont pas parfaits, pas musclés, mais j’en ai marre de me cacher », assure l’animatrice. Cette déclaration illustre une nouvelle ambition d’authenticité et de liberté dans sa manière de se présenter au public.

Parallèlement à ce travail sur son image, la mère de famille vit aussi un changement intérieur important avec la fin de son union avec l’écrivain Maxime Chattam. Après quatorze ans de vie commune, ce dernier chapitre marque pour elle un tournant personnel qui s’accompagne d’une profonde réflexion sur sa vie et ses priorités.

Dans cette même veine de renouveau, Faustine Bollaert souligne combien le soutien familial a été déterminant. Son frère et sa belle-sœur, qui l’ont accueillie aux États-Unis au moment où elle traversait ce bouleversement, lui ont offert un cadre doux et protecteur. Ce séjour a agi comme un moment propice à la reconstruction psychologique et à la redéfinition de son rapport à elle-même, lui permettant de retrouver confiance et apaisement.