Nelson Monfort comédien : de Feydeau à Candeloro, il n’y a qu’un patin

Nelson Monfort, figure emblématique du journalisme sportif français, est au cœur de l’actualité pour une controverse récente liée à une polémique autour de ses propos sur CNews. Lors d’une émission, il avait notamment comparé les salaires des joueurs de l’équipe de France de football à ceux des pompiers engagés dans la lutte contre les incendies ravageant la France. Si cette prise de parole a suscité un vif débat, elle ne doit pas occulter une autre facette de la carrière de ce journaliste bien connu : sa passion profonde pour le théâtre, un engagement artistique qu’il cultive depuis plus de vingt ans.

Au-delà de sa voix distinctive et de son style inimitable qui l’ont rendu célèbre auprès des amateurs de sports, Nelson Monfort est aussi un acteur passionné. Son amour pour la scène s’est manifesté à travers diverses incarnations allant des classiques du théâtre français à des créations contemporaines. Son parcours théâtral, riche et diversifié, illustre un homme capable de naviguer entre les arènes sportives et les planches avec aisance et enthousiasme.

Ce double visage, celui du journaliste sportif et de l’artiste, s’est construit sur une volonté constante de s’exprimer autrement que par le commentaire sportif. Nelson Monfort a ainsi su conquérir un public nouveau, démontrant la pluralité de ses talents et son attachement à l’univers artistique.

Des plateaux de télévision aux planches des théâtres

Pour le grand public, Nelson Monfort demeure principalement le journaliste qui a couvert les plus grands événements sportifs mondiaux tels que Roland-Garros, les Jeux olympiques ou encore les Championnats du monde d’athlétisme. Sa maîtrise de l’anglais et son aisance à interviewer les champions lui ont valu une reconnaissance internationale sur près de quatre décennies. Pourtant, dès le milieu des années 2000, il choisit de s’aventurer sur un nouveau terrain : celui du théâtre.

En 2005, il participe à une adaptation télévisée d’Un fil à la patte, célèbre vaudeville de Georges Feydeau, mise en scène par Francis Perrin. Il y interprète le rôle d’Antonio, entouré d’autres animateurs de France Télévisions. Cette première expérience sur scène, mêlant humour et légèreté, séduit autant les spectateurs que les acteurs eux-mêmes, incitant Nelson Monfort à continuer dans cette voie.

Par la suite, son répertoire s’étoffe avec des classiques du théâtre de boulevard, notamment Trois jeunes filles nues, L’Hôtel du libre échange et Un chapeau de paille d’Italie. Ces pièces, riches en situations comiques, permettent à Nelson Monfort de cultiver son goût pour la comédie tout en puisant dans la tradition théâtrale française.

Cette vocation artistique s’enracine dans une passion ancienne pour la littérature et la musique, que le journaliste évoquait dans une interview accordée au Figaro, en parlant de sa jeunesse durant laquelle il écrivait déjà des chansons. Ce parcours artistique dénote son goût profond pour la scène, bien au-delà de son rôle de commentateur sportif.

Une aventure familiale avec sa fille Victoria

Le théâtre est également source de moments mémorables pour Nelson Monfort, notamment en 2011 lorsqu’il partage la scène pour la première fois avec sa fille Victoria Monfort. Cette dernière, désormais actrice confirmée, fait ses débuts sur les planches dans la comédie Nettoyage de printemps, mise en scène par Pierre Laur au Théâtre du Gymnase à Paris.

Cette collaboration père-fille attire l’attention du public et des médias, offrant une image nouvelle de Nelson Monfort, loin des terrains sportifs où il est généralement vu. Leur complicité scénique se démarque par sa fraîcheur et l’évidence d’un lien familial profond, témoignant d’un engagement artistique transmis de génération en génération.

Parallèlement au théâtre, Nelson Monfort continue d’apparaître régulièrement à la télévision dans des petits rôles ou en tant que narrateur, notamment dans des séries comme Nos chers voisins, Joséphine, ange gardien ou encore Derby Girl. Ces participations variées soulignent son plaisir intact pour le jeu d’acteur et la narration, diversifiant ainsi ses activités professionnelles.

Avec Philippe Candeloro, une complicité qui dépasse le patinage

La complicité entre Nelson Monfort et Philippe Candeloro est devenue célèbre à travers leurs nombreux commentaires ensemble lors des compétitions de patinage artistique diffusées sur France Télévisions. Leur entente naturelle a fait d’eux un duo apprécié des téléspectateurs, reconnu pour son humour et son ton détendu.

Cette relation va au-delà du simple commentaire sportif. En 2009, ils co-animent l’émission Intervilles, puis, entre 2024 et 2025, ils se retrouvent sur scène dans la pièce Ça patine à Tokyo. Cette comédie mêle références au patinage et autodérision, exploitant la familiarité et les souvenirs accumulés au fil des années de collaboration.

Outre le théâtre, Nelson Monfort s’est également illustré dans des spectacles musicaux où il rend hommage à des figures emblématiques comme Georges Brassens, Jean Ferrat ou Charles Trenet. Guitariste amateur, il interprète avec plaisir des ballades inspirées du répertoire de Frank Sinatra, témoignant d’une nouvelle fois de son attachement à la musique et à la scène.