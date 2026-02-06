Perr Schuurs quitte Torino en Serie A

Le Torino FC a annoncé qu’il mettait un terme d’un commun accord au contrat de Perr Schuurs, le défenseur néerlandais arrivé dans la capitale piémontaise à l’été 2022. Cette rupture intervient après une période compliquée pour le joueur, marqué notamment par une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche survenue en septembre 2023.

Arrivé avec de l’ambition et des attentes, Schuurs n’a pas pu pleinement concrétiser sa progression à cause des pépins physiques. Sous le maillot granata, il n’a pris part qu’à 43 rencontres et a inscrit deux buts, des chiffres limités par les longueurs d’une convalescence qui a freiné sa participation régulière aux compétitions.

Le club a salué le comportement professionnel et l’engagement du défenseur pendant son passage. Urbano Cairo, président du Torino, ainsi que l’ensemble de l’institution ont rendu hommage à l’investissement du joueur et lui ont adressé des vœux de réussite pour la suite de sa carrière.

