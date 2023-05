Pérou: décès de 27 mineurs dans un incendie dans une mine d’or

- Publicité-

Une mine d’or isolée dans le sud du Pérou a été le théâtre d’une tragédie ce samedi, lorsqu’un incendie a éclaté, faisant au moins 27 morts parmi les mineurs. Les autorités locales ont déclaré que le feu aurait été causé par un court-circuit et qu’il s’est rapidement propagé aux blocs de bois soutenant le site d’extraction d’or, empêchant les mineurs de sortir.

L’incident s’est produit tôt samedi matin dans la mine de Yanaquihua, située dans le département d’Arequipa, au sud du Pérou. Les forces de police se sont immédiatement rendues sur les lieux pour participer aux opérations de récupération des dépouilles des mineurs décédés. Les secours ont travaillé sans relâche pour sécuriser la mine avant de récupérer les corps des victimes. Cependant, les autorités n’excluent pas que d’autres personnes soient encore à l’intérieur de la mine.

Le propriétaire de la mine, Esteban Rey Humani, a signalé l’incident aux autorités locales et a déclaré que 27 personnes étaient mortes par asphyxie. Le ministère de l’intérieur a confirmé la mort des mineurs, faisant de cet incident la catastrophe minière la plus meurtrière au Pérou depuis plus de 20 ans.



Le procureur de la région, Giovanni Matos, a déclaré aux médias locaux que les 27 mineurs avaient tous été tués. Le maire du district de Yanaquihua, James Casquino Escobar, a demandé l’aide des autorités pour enquêter sur les éventuelles circonstances qui ont conduit à cet événement tragique. Il a également souligné que l’entreprise n’avait pas fourni d’informations supplémentaires sur l’incident.

L’incendie dans la mine d’or au Pérou a causé une grande tristesse et une profonde consternation. Les familles des victimes pleurent la perte de leurs proches, tandis que les autorités cherchent à déterminer les causes de cet incident tragique. Cette catastrophe rappelle l’importance de la sécurité dans les mines et souligne la nécessité de prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter de tels événements à l’avenir.