Performance du secteur de la justice: le code de procédure pénale en relecture

La performance du secteur de la justice préoccupe le gouvernement qui a organisé en début de cette semaine, la seconde phase de l’atelier de relecture du code de procédure.

Le ministère de la justice à travers la direction des affaires pénales et des grâces a organisé à l’hôtel Théo de Possotomey la seconde phase de l’atelier de relecture du code de procédure pénale.

L’atelier lancé le 08 Août 2022 se tient avec l’appui technique du projet d’appui à l’amélioration de l’accès à la justice et de la reddition des comptes, phases 2 (Paaajrc). Les travaux entrant dans le cadre de cette opération vont prendre fin ce vendredi 12 Août 2022.

Sont présents à cet atelier, le directeur de cabinet du ministère de la justice et de législation, Michel Adjaka, des membres du cabinet du ministère de la justice, des présidents des cours d’appel, les procureurs généraux près desdites cours, des chefs de juridiction et de parquet, des commissaires de police, des avocats et des professeurs de droit membres de l’équipe du projet.

Au cours de cet atelier, il est demandé aux participants d’examiner tant sur la forme que le fond le document de procédure pénale dans la perspective de le réviser afin qu’il contribue à l’amélioration de la performance et de l’efficacité du secteur de la justice.

Il est donc demandé aux participants de rester concentrer tout au long de l’atelier afin que le document qui en sortira soit efficace pour l’exécution de la procédure pénale en République du Bénin.