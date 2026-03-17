Pensions CNSS–FNRB: le Bénin instaure un paiement unique à partir de 20 mars

À compter de mars 2026, les bénéficiaires concernés percevront désormais un versement unique mensuel, en lieu et place des deux paiements distincts jusque-là en vigueur. Cette mesure met fin au système de double pension pour les retraités ayant cotisé aux deux régimes.

Désormais, l’intégralité de la pension sera versée par un seul organisme, celui auprès duquel le pensionné a achevé sa carrière professionnelle. L’objectif affiché par les autorités est de simplifier les procédures administratives, d’améliorer la lisibilité des paiements et de renforcer la qualité du service rendu aux retraités.

Le calendrier de mise en œuvre est déjà fixé. Les pensionnés relevant de la CNSS percevront leur premier paiement unifié à partir du 20 mars 2026, tandis que ceux dépendant du FNRB seront servis à compter du 1er avril 2026.



Par ailleurs, les modalités de contrôle de vie, indispensables pour le maintien des droits à pension, restent en vigueur. Elles seront désormais appliquées selon les règles de l’organisme payeur.

Avec cette réforme, l’État introduit une logique de gestion plus fluide et centralisée des pensions, en réduisant les lourdeurs administratives qui accompagnaient jusqu’ici le système de double paiement.