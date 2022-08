Penaltygate: Remy Ngono défend Neymar et tacle le PSG

Le journaliste Remy Ngono est aussi allé de son commentaire sur la brouille entre Neymar et Mbappé qui fait le chou gras de la presse internationale. Et pour le Franco-camerounais, c’est le PSG qui est à la base de ce problème.

Décrié la saison dernière pour son faible apport au bilan du PSG et son comportement extra-sportif peu recommandable, Neymar semble être métamorphosé en ce début du championnat 2022-2023. Ayant appris le plan du club qui voudrait le faire partir, le numéro 10 Auriverde enchaîne cette saison les bonnes prestations.

Déjà étincelant lors du Trophée des champions face à Nantes, le Brésilien a brillé le weekend dernier au Parc des Princes lors de la réception de Montpellier. Buteur et passeur, le joueur de 30 ans semble s’épanouir sous la direction de Christophe Galtier malgré ses tensions avec Mbappé lors du penaltygate.

C’est en tout cas la lecture que fait Remy Ngono de la situation de l’ancien attaquant du Barça. Le journaliste de RFI estime que Neymar mérite plus de respect au PSG qui selon lui, est le vrai problème entre ses joueurs. “Maintenant donc, aujourd’hui on me dit que c’est Neymar le problème ? Mais je vais quand même dire que Neymar, en 2011, était 10e au ballon d’or. 10e étant à Santos, il n’était pas encore en Europe“.

“Il est arrivé au Barça. On a vu une progression de telle sorte que même quand Messi était blessé, on voyait Neymar prendre des responsabilités. Moi, quand je vois Neymar avec l’équipe du Brésil qui tutoie Pelé puisque déjà presque le record de Pelé est battu. Avec un nombre impressionnant de passes décisives, c’est le meilleur buteur actuellement et il porte son équipe“, a t-il déclaré sur le plateau de RFI.

« Mais quand il arrive au PSG, ce n’est plus le même joueur. Je dis finalement, c’est le PSG qui doit avoir un problème dans la mesure où même Messi aujourd’hui, on dit qu’il faut aussi s’en débarrasser parce qu’on ne veut pas s’essayer. C’est là donc pour moi je crois que Neymar peut bien retourner, même au Barça ou alors dans n’importe quel club, ou même aller jouer en 2e division et il va encore impressionner », a t-il ajouté.