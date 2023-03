Pedro Gonçalves (coach Angola): « nous sommes prêts à faire un bon match contre le Ghana »

L’Angola affronte le Ghana ce jeudi, à l’occasion de la troisième journée des éliminatoires de la CAN 2023. Et pour son sélectionneur Pedro Gonçalves, les Palencas Negras sont déterminés à remporter la victoire à Kumasi.

Victorieux de la République centrafricaine (2-1) avant de faire un nul contre Madagascar (1-1), l’Angola partage la tête du groupe E avec les Black Stars qui comptent également quatre points en deux sorties. Et les deux équipes s’affrontent ce jeudi à Kumasi, dans le cadre de la troisième journée des éliminatoires de la CAN 2023. Une rencontre décisive pour les deux nations et dont le vainqueur se rapprocherait de la qualification.

En conférence de presse d’avant-match mercredi, Pedro Gonçalves a évoqué ce match contre les Black Stars qui partent favoris, sur le papier. Et le technicien portugais a assuré que les siens sont déterminés à faire un bon match contre l’équipe ghanéenne.

« Nous sommes conscients des difficultés que nous allons rencontrer, mais nous sommes prêts à faire un bon match à Kumasi », a-t-il déclaré. Le coach angolais s’est également prononcé sur le changement d’entraîneur à la tête de l’équipe du Ghana, avec la récente arrivée de Chris Hughton qui remplace Otto Addo, parti au lendemain de la Coupe du monde 2022.

« Il est évident que le Ghana a changé d’entraîneur, mais je pense qu’il n’y aura pas beaucoup de changement par rapport à leur performance à la Coupe du monde », a ajouté Pedro Goncalves. Pour rappel, le match est prévu cet après-midi à 16h GMT à Baba Yara Sports Stadium.