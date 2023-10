Pays-Bas vs France: le tacle appuyé de Ronald Koeman à Mbappé

Présent en conférence de presse avant le choc opposant les Pays-Bas à l’équipe de France, vendredi, en éliminatoire de l’Euro 2024, Ronald Koeman a saisi l’occasion pour adresser un tacle bien appuyé à un certain Kylian Mbappé, qui traverse actuellement une période difficile.

Interrogé par les journalistes sur un potentiel retard de sa sélection par rapport à celle entraînée par Didier Deschamps, le technicien batave n’a pas manqué l’occasion de faire référence à la lourde défaite parisienne contre Newcastle en Ligue des champions (4-1).

“Nous allons jouer pour ne pas donner de la force à la France. Quel est le résultat maximum pour nous sur ce match ? C’est gagner. Si j’y crois ? Oui, bien sûr. Est-ce que leur équipe est plus développée que la nôtre ? Vous savez, j’ai aussi vu le match entre le PSG et Newcastle, et Kylian Mbappé a joué ce match», a déclaré Koeman dans des propos rapportés par Footmercato.

Le match aller entre les deux équipes s’était soldé par une victoire éclatante de l’équipe de France, avec un score de 4-0 au stade de France. Cette défaite semble avoir marqué Koeman, qui aspire à une revanche pour les Pays-Bas.

La rencontre entre ces deux nations promet donc d’être un véritable choc. Les enjeux sont importants pour les deux équipes, tant sur le plan sportif que psychologique. Les fans de football du monde entier attendent avec impatience cette rencontre, qui s’annonce riche en émotions et en rebondissements.