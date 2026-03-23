Paul El Kharrat rend ses adieux à Isabelle Mergault, qu’il redoutait dans Les Grosses Têtes

Ce dimanche 22 mars 2026, le chroniqueur Paul El Kharrat a publié sur Instagram un hommage ému à la comédienne Isabelle Mergault, décédée le 20 mars 2026 à l’âge de 67 ans. Dans un long texte accompagné d’une photographie prise à Carcassonne en juin 2023, il revient sur leur relation professionnelle et personnelle, depuis leurs premiers échanges jusqu’aux marques d’affection qu’il lui attribue.

Paul El Kharrat, connu pour ses interventions dans l’émission Les Grosses Têtes animée par Laurent Ruquier, a relaté les étapes de sa connaissance d’Isabelle Mergault et publié une image qu’il décrit comme le seul souvenir photographique conservé de leurs rencontres. Le message, relayé par son compte Instagram, mêle souvenirs, observations sur le caractère de la comédienne et reconnaissance pour son parcours artistique.

La publication met en lumière à la fois la spontanéité du témoignage et la dimension intime du deuil exprimé publiquement sur les réseaux sociaux par un confrère de la scène médiatique française.

Des débuts prudents à une relation de confiance

Paul El Kharrat évoque leur première rencontre le 30 novembre 2020, peu après son arrivée dans l’émission de Laurent Ruquier. Il décrit des échanges initialement « assez frisquets » et avoue s’être interrogé sur l’accueil que lui réserverait Isabelle Mergault, en raison de sa « personnalité particulière, entière et sans concession ».

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Le chroniqueur précise toutefois que cette réserve initiale a peu à peu cédé : « la glace fut rompue », écrit-il, soulignant une phase d’adaptation au cours de laquelle chacun a appris à mieux se connaître. Cette évolution a permis l’établissement d’une relation fondée sur la confiance, selon son témoignage.

D’un ton à la fois attendri et sincère, Paul El Kharrat dresse le portrait d’une artiste contrastée : « Même si je la trouvais parfois désabusée, piquante et râleuse. Elle compensait largement par sa gouaille taquine et offensive, sa gentillesse et sa sensibilité à l’art et à la Culture », rapporte-t-il.

Il rend également hommage à la carrière d’Isabelle Mergault, qualifiée dans son message de « grande dame du cinéma et du théâtre français« . Le chroniqueur exprime son regret de ne pas avoir conservé davantage de traces visuelles de leurs échanges : « Je regrette aussi de ne pas avoir immortalisé nos rencontres par une photo. Je n’ai que celle-ci de moi au travers de ton regard », écrit-il en légende de la photo publiée.

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