Paul Biya de retour au Cameroun après 74 jours d’absence

Après 74 jours passés hors du Cameroun, le président Paul Biya est de retour à Yaoundé. Arrivé de Genève, en Suisse, le chef de l’État camerounais a regagné la capitale ce jeudi en fin d’après-midi, alors que son absence avait alimenté de nombreuses interrogations sur son état de santé.

Le président camerounais Paul Biya est de retour au pays. Le chef de l’État, âgé de 93 ans, a atterri ce jeudi 20 Août en fin d’après-midi à Yaoundé, après un vol en provenance de Genève, en Suisse.

Ce retour intervient après 74 jours passés hors du Cameroun. Durant cette période, aucune apparition publique ni prise de parole du président n’avait été enregistrée, alimentant les spéculations sur son état de santé.

Aucune annonce officielle de la présidence n’avait été faite pour confirmer son arrivée. Mais des militants du Rassemblement démocratique du peuple camerounais (RDPC), le parti au pouvoir, avaient été mobilisés pour préparer son accueil.

À sa sortie de l’aéroport de Yaoundé, Paul Biya a salué la foule depuis son véhicule, en faisant un geste de la main à travers la fenêtre légèrement entrouverte. La télévision nationale, la CRTV, a par ailleurs retransmis la progression de son cortège en direction du palais présidentiel.

Réélu en 2025 pour un huitième mandat, Paul Biya, au pouvoir depuis 1982, avait effectué ce long séjour à l’étranger dans un contexte marqué par des interrogations sur son état de santé. Son retour à Yaoundé met ainsi fin à 74 jours d’absence et intervient à un moment particulièrement suivi de la vie politique camerounaise.