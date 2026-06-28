Patrick Bruel : une ex‑candidate de Koh‑Lanta traite son fils Léon de « pistonné et sans talent »

Patrick Bruel a été mis en examen début juin avant d’être remis en liberté sous contrôle judiciaire, alors que depuis le mois de mars plus de trente femmes ont pris la parole pour évoquer des faits à caractère sexuel le visant. Accusé d’agressions sexuelles et de viols, l’artiste fait l’objet de plusieurs investigations judiciaires ; il maintient son innocence et la procédure est en cours. Dans le même temps, son fils Léon Hesby, déjà auteur de deux singles, a effectué sa première prestation sur une scène française fin juin, suscitant réactions contrastées du public et des internautes.

La mise en examen de Patrick Bruel s’accompagne de mesures restrictives décidées par la justice : interdiction de quitter le territoire français, obligation d’éviter tout contact avec les plaignantes et leurs proches, interdiction formelle de fréquenter des salons de massage, versement d’une caution de 500 000 euros et obligation de suivre des soins psychologiques. Ces contraintes ont été précisées dans le cadre de la procédure en cours.

Parallèlement aux suites judiciaires entourant le chanteur, la carrière musicale de son fils a connu un cap symbolique cet été avec une première scène en France. Bruel avait annoncé en janvier au quotidien Le Figaro : « Il va faire sa première scène en France au mois de juin. Il va ouvrir une soirée au festival des Sables d’Olonne, il sera en première partie de Marine. »

Léon Hesby sur la scène des Sables d’Olonne : accueil public et réactions

La prestation de Léon Hesby a eu lieu le vendredi 26 juin dans le cadre du festival des Sables d’Olonne. Le jeune artiste, âgé d’une vingtaine d’années, a interprété des titres en anglais et a été applaudi par une partie du public présent, ainsi que soutenu par des proches ayant fait le déplacement. Il est déjà auteur de deux singles, information rappelée lors de la promotion de sa première scène française.

Sur les réseaux sociaux, la participation de Léon Hesby au festival a suscité un mélange de soutien et de critiques. Certains spectateurs et internautes ont salué sa prestation et son aisance sur scène pour une première expérience sur le territoire français, tandis que d’autres ont jugé sa présence davantage liée à son lien familial avec Patrick Bruel qu’à son parcours artistique propre.

Une prise de position adverse est intervenue via un message publié sur X (anciennement Twitter) par Catherine Brun, ancienne candidate de Koh-Lanta, qui a écrit : « mon dieu mais il y a des gens qui vont payer pour écouter ce jeune homme qui n’est même pas « charmant » ! c’est juste un « fils de », pistonné et sans talent ! c’est pitoyable ». Ce message a été relayé et commenté, et a provoqué de nombreuses réactions d’internautes qui ont estimé qu’il était injuste de s’en prendre au fils d’un artiste alors qu’il cherche à construire sa carrière.