Patrick Bruel : une ancienne présentatrice de TF1 affirme que 50 Min Inside n’envoyait que des hommes

Les témoignages s’accumulent autour de Patrick Bruel : jeudi soir, l’émission C ce soir (France 5) a consacré un large débat aux accusations visant plusieurs personnalités médiatiques françaises, dont PPDA et le chanteur de 66 ans, et l’ancienne journaliste Hélène Devynck a livré un nouveau témoignage sur des pratiques internes à TF1 lors des passages promotionnels de l’artiste.

Hélène Devynck, connue pour avoir dénoncé Patrick Poivre d’Arvor et auteure d’Impunité (2022), a expliqué sur le plateau que la production de 50 Minutes Inside adoptait des mesures particulières quand Patrick Bruel venait en promotion. Selon elle, la chaîne évitait d’envoyer des femmes journalistes ou techniciennes pour l’accompagner lors des interviews, une décision présentée comme une précaution de la part de la direction de l’émission.

Sur France 5, Devynck a résumé cette pratique par la formule : “On n’envoyait que des hommes journalistes pour interviewer Patrick Bruel. Et comme ça, on protégeait les femmes”. Elle a relié cette stratégie à des comportements similaires observés dans le passé autour de PPDA et rapportés dans le milieu journalistique.

Pratiques révélées et retombées professionnelles

Hélène Devynck a cité un exemple précis en évoquant la direction de l’Institut pratique de journalisme (IPJ) : “C’était pareil avec PPDA. Il y a une directrice d’école de journalisme, qui s’appelle Catherine Lambret, qui dirigeait l’IPJ, qui n’a envoyé que des hommes en stage à TF1, parce qu’elle voulait protéger les femmes”. Pour elle, ces pratiques témoignent d’un dysfonctionnement structurel dans certains médias, qu’elle a qualifié de manifestation d’une misogynie profonde.

La séquence de C ce soir s’inscrivait dans un contexte médiatique tendu autour de Patrick Bruel. Flavie Flament participait également au débat, quelques jours après une relance médiatique des accusations visant le chanteur. Depuis le printemps, plusieurs témoignages ont émergé dans la presse et sur les réseaux sociaux, parmi lesquels un témoignage d’une professeure de la Star Academy cité par la presse.

Dans les médias, il a été fait état de plaintes et de signalements liés à plusieurs affaires distinctes visant l’artiste. Patrick Bruel conteste fermement les accusations portées contre lui et a rappelé son attachement à la présomption d’innocence.

Sur le plan professionnel, des conséquences concrètes se sont manifestées ces derniers jours : l’artiste a annoncé l’arrêt anticipé d’une tournée théâtrale et plusieurs festivals ont annulé ou suspendu sa venue. Certaines radios ont commencé à retirer ses chansons de leur programmation et plusieurs émissions de télévision ont pris leurs distances, tandis qu’une partie du monde artistique et médiatique a appelé à attendre les conclusions de la justice avant toute condamnation publique définitive.