Marc Lavoine fond en larmes devant Adriana Karembeu à l’Olympia de Florent Pagny

Ce dimanche 19 juillet 2026, Florent Pagny a clôturé sa série de vingt représentations à l’Olympia par un concert chargé d’émotion, marqué par la présence de personnalités comme Marc Lavoine et Adriana Karembeu , une interprétation saluée de Caruso et un hommage adressé à son épouse Azucena. La salle parisienne, qui a accueilli près de 2 000 choristes lors de cette ultime date, a vécu un moment où la musique a dominé la simple prestation scénique.

La tournée de Pagny, lancée fin janvier au Zénith du Pays d’Aix, célébrait les 65 ans du chanteur et a connu un grand succès jusqu’à cette conclusion à l’Olympia, où l’artiste a donné vingt concerts complets depuis le 16 juin. Entouré de cinq musiciens, il a maintenu une énergie scénique constante après plusieurs mois de tournée, s’appuyant sur des complices de longue date pour porter son répertoire devant un public acquis.

Selon Le Parisien, Marc Lavoine et Adriana Karembeu étaient installés sur la mezzanine pour assister au spectacle. Le passage de Pagny sur le standard lyrique Caruso a particulièrement ému l’artiste et auteur, qui n’aurait pas réussi à contenir ses larmes face à une interprétation jugée puissante et authentique par l’assistance. L’émotion a été largement partagée dans la salle et saluée par les applaudissements.

Un hommage et des compagnons de route

Sur cette ultime date, Florent Pagny a réservé plusieurs instants dédiés à son épouse Azucena, intégrant des chansons où l’amour tient la place centrale. Parmi ces morceaux figurait L’amour est toujours devant nous, texte signé par Marc Lavoine, que Pagny a interprété en s’adressant directement à son auteur sur scène.

Le chanteur a ainsi lancé depuis la scène un remerciement explicite : « Merci Marco la tendresse« , saluant la contribution de Lavoine au répertoire présenté ce soir-là. Ce rappel des liens artistiques et personnels a ponctué une soirée déjà marquée par la relation de Pagny avec ses musiciens.

Aux côtés du chanteur, des figures musicales présentes pour accompagner la trajectoire de Pagny ont été mises en lumière, notamment Alain Lanty au piano et Loïc Ponthieu à la batterie, deux partenaires qualifiés de compagnons de route partageant selon Pagny « 45 ans de collaboration et d’amitié ». Leur présence a été soulignée tout au long du concert, contribuant à la couleur musicale et à l’intensité des interprétations.

La soirée s’est tenue dans la mythique salle de l’Olympia, où Pagny a bouclé une étape importante de sa tournée anniversaire devant un public engagé et des choristes nombreux.