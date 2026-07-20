Françoise Hardy : Thomas Dutronc prépare un spectacle hommage avec musiciens et images d’archives

Un an après la disparition de Françoise Hardy, Thomas Dutronc organise un hommage de grande ampleur mêlant spectacle vivant et documentaire. Dans un entretien accordé à La Tribune dimanche, le musicien a détaillé un projet qui associera musiciens, chœurs et images d’archives , et qui s’inspirera d’un modèle télévisuel célèbre pour redonner à la chanteuse une présence scénique renouvelée.

Françoise Hardy est décédée le 11 juin 2024 à l’âge de 80 ans, après un long combat contre la maladie. Selon Thomas Dutronc, l’idée d’un hommage monumental est née lors des obsèques de sa mère, quand la mobilisation du public au cimetière du Père-Lachaise l’a profondément marqué. Il annonce par ailleurs la réalisation d’un documentaire consacré à la carrière et à la vie de l’icône de la chanson française.

Le projet, tel que présenté au journal, vise à mettre en lumière l’image que le public conservera de Françoise Hardy, en privilégiant des séquences visuelles fortes issues de son apogée dans les années 1960 et au début des années 1970. Thomas Dutronc a expliqué vouloir s’appuyer sur le modèle du film Singer Presents Elvis, qui réunit spectacle et mise en scène pour ressusciter la présence d’un artiste emblématique.

Un dispositif scénique ambitieux et des archives sonores

Pour concevoir la scénographie et l’écriture musicale de l’hommage, Thomas Dutronc collabore avec le metteur en scène Jérémie Lippmann. L’intention affichée est d’imaginer une proposition scénique de grande envergure, pensée pour de vastes salles, intégrant chœurs, cordes, cuivres et un effectif instrumental important afin de créer un écrin sonore adapté à la carrière de Françoise Hardy.

Parmi les éléments distingués par le fils de l’artiste figure l’utilisation directe d’extraits d’enregistrements de la chanteuse. Thomas Dutronc a indiqué vouloir faire chanter la voix de sa mère en l’extrayant de documents historiques pour la diffuser en live au cœur du spectacle, démarche qu’il accompagnera de performances vocales personnelles sur scène.

Le montage visuel et audiovisuel prendra appui sur des archives internationales, avec une attention particulière portée aux images perçues comme « fortes » et esthétiquement marquantes de la période 1960-1970, selon ses déclarations à La Tribune dimanche. Le projet se décline donc en deux volets complémentaires : l’un scénique, l’autre documentaire.

Le jour des obsèques, une foule nombreuse venue saluer Françoise Hardy et plusieurs personnalités du monde musical ont assisté aux adieux au Père-Lachaise. Parmi les artistes présents figuraient Sheila, Dave, Julien Clerc, Étienne Daho, Marc Lavoine et Salvatore Adamo, ainsi que le photographe Jean‑Marie Périer et Jacques Dutronc.

Thomas Dutronc a rendu publiques ces intentions et précisé les grandes lignes du dispositif à La Tribune dimanche.