David Hallyday, grand-père à 59 ans : « Dieu merci », il n’aurait pas supporté d’être appelé « papi »

David Hallyday , âgé de 59 ans, a révélé sur M Radio le surnom que lui donnent ses trois petits‑enfants : « Dadou ». Interrogé par Christophe Beaugrand, le chanteur a raconté avec amusement et soulagement qu’il évitait ainsi les appellations plus classiques réservées aux grands‑parents, déclarant « Ça ne s’est pas présenté et Dieu merci » .

Fils de deux figures majeures de la chanson française, David Hallyday s’est construit une carrière propre, notamment grâce à ses compositions et à l’album collaboratif Sang pour sang avec son père Johnny Hallyday. La récente confidence sur son nouveau rôle familial met en lumière sa place dans une dynastie musicale et ses relations familiales au quotidien.

Le surnom choisi par ses petits‑enfants, Dadou, lui convient parfaitement. Lors de l’émission avec Christophe Beaugrand, il a évoqué la façon dont ses filles Ilona et Emma Smet et son fils Cameron l’ont vu passer du statut de parent à celui de grand‑père, sans entrer dans les code classiques de « papi » ou « pépé ». À la fois amusé et reconnaissant, il a résumé son état d’esprit par une pointe d’autodérision.

Trois enfants, trois vies bien remplies pour David Hallyday

Avant d’endosser le rôle de Dadou, David Hallyday a fondé une famille nombreuse. Il est le père d’Ilona, née le 17 mai 1995, et d’Emma, née le 13 septembre 1997, issues de son mariage avec l’ex‑mannequin Estelle Lefébure. Son plus jeune enfant, Cameron, est né le 8 octobre 2004 de son union avec Alexandra Pastor.

Les trois enfants ont pris place sous les projecteurs à des degrés divers mais ont aussi cherché à préserver une vie familiale ordinaire. Sur le plateau de l’émission Vivement Dimanche en octobre 2024, Ilona, Emma et Cameron se sont exprimés sur leur relation avec leur père, le décrivant comme protecteur et soucieux de leur apporter une enfance la plus normale possible malgré la notoriété familiale.

Cameron a aussi été mis en avant pour sa ressemblance avec son grand‑père Johnny Hallyday, une similarité remarquée par le public notamment lors de sa participation dans le clip de Sang pour sang, où il a repris des scènes cultes filmées jadis avec son père et son grand‑père.

Le statut de grand‑père est arrivé progressivement pour David Hallyday. Il est devenu grand‑père pour la première fois en 2022 avec la naissance d’Harrison, fils d’Ilona Smet et de son compagnon Kamran Ahmed. La famille s’est ensuite agrandie en 2025 : Ilona a accueilli son deuxième enfant en avril 2025 et Emma Smet est également devenue mère la même année, portant à trois le nombre des petits‑enfants du chanteur.

À propos de son âge et de son nouveau rôle, David Hallyday a résumé son sentiment à l’antenne en livrant une formule qui mêle distance et humour : « Moins jeune, mais pas trop senior non plus. Entre les deux », avant d’ajouter avec décontraction « Honnêtement, on se démerde bien. »