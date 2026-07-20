Florent Pagny révèle le cadeau de Vianney pendant son combat contre le cancer des poumons

Le dimanche 19 juillet, Florent Pagny a clôturé à l’Olympia une série de vingt concerts à guichets fermés, lors d’une soirée marquant son 65e anniversaire et réunissant près de 2 000 choristes. L’artiste a consacré une partie émouvante de ce dernier rendez-vous parisien à évoquer, avec pudeur, son combat contre le cancer du poumon et le soutien reçu de collègues, en particulier le geste de Vianney qui lui a offert une chanson devenue centrale dans sa relecture de cette période.

Lancée fin janvier au Zénith du Pays d’Aix, la tournée avait déjà confirmé l’ampleur du succès public de Pagny, dont la carrière, amorcée avec le tube N’importe quoi, a fait de lui l’un des artistes phares des années 1990 et l’une des voix marquantes de la scène française des trois dernières décennies. L’interprète de Savoir aimer a enchaîné les représentations jusqu’à l’Olympia, où toutes les dates affichent complet depuis le 16 juin.

Sur la scène de la mythique salle parisienne, l’atmosphère était chargée d’émotion. Pagny est apparu en grande forme vocale, retrouvant une puissance qui, selon ses proches et les réactions du public, témoigne d’une reprise après les épreuves de santé qu’il a traversées. La tonalité du concert a évolué vers l’intime dans sa dernière partie, consacrée à l’amour et aux proches, avec des déclarations adressées à son épouse Azucena et des remerciements appuyés à des collaborateurs comme Marc Lavoine.

Le cadeau de Vianney et l’évocation discrète de la maladie

Au cours de la soirée, Florent Pagny a fait une unique et brève allusion à son parcours médical avant d’interpréter T’aimer encore. Il a expliqué que cette chanson lui avait été offerte par Vianney alors qu’ils se côtoyaient sur le plateau de The Voice et que le jeune artiste l’avait ainsi soutenu pendant une période difficile. Pagny a relaté que le titre « est resté dans mon ordinateur pendant trois ans », soulignant la charge émotionnelle et le temps nécessaire avant de pouvoir l’interpréter publiquement.

La manière dont il a présenté la chanson, sobre et reconnaissante, a mis en lumière un soutien discret mais déterminant de la part d’amis du métier. Pendant le concert, le chanteur a également rendu hommage à sa femme en interprétant des morceaux dédiés à leur histoire, et a salué Marc Lavoine en le remerciant affectueusement, sous les applaudissements d’une salle comble.

Florent Pagny, aujourd’hui déclaré guéri tout en restant particulièrement vigilant face au risque de récidive, a dit aborder l’interprétation de T’aimer encore avec un regard renouvelé. Selon ses déclarations sur scène, la chanson, longtemps conservée en privé, a pris la valeur d’un symbole lié à sa période de lutte et à l’espoir qui a suivi.