Patrick Bruel : ses fans dérapent au sujet de Flavie Flament

Mercredi 3 juin 2026 , un échange tendu entre militantes du collectif féministe Nous Toutes et des spectateurs venus assister à une représentation de la pièce Deuxième partie, de Patrick Bruel, a dégénéré devant le théâtre Édouard‑VII (9e arrondissement) et une courte séquence filmée par Le Média TV a rapidement circulé sur les réseaux sociaux.

Selon les images partagées, une dizaine de manifestantes tenaient des pancartes et scandaient des slogans tels que « Patrick Bruel violeur ! » et « Pas de scène pour les agresseurs ! ». Des fans qui tentaient d’entrer dans la salle ont répondu aux militantes en contestant la véracité des accusations, dans des propos rapportés par la vidéo.

Au cours de l’échange, une spectatrice a lancé « Combien pour le fric ? », insinuant que les accusations seraient motivées par un intérêt financier. Lorsqu’une militante a évoqué la situation financière présumée de Flavie Flament, la fan a répliqué en citant des propos attribués à Benjamin Castaldi, qualifiant Flament d’ »afabulatrice ». La confrontation a fait intervenir les forces de l’ordre, et la représentation du 3 juin a été finalement annulée ; dans la foulée, les cinq dernières dates de la pièce ont été supprimées, décision confirmée à l’AFP par l’attaché de presse de la production et corroborée par une source policière.

Répercussions sur la tournée et situation judiciaire

La perturbation du 3 juin fait écho à un précédent incident : la représentation du 27 mai 2026 avait déjà été brièvement interrompue dans ce même théâtre. La production a invoqué un « climat de tension » rendant impossible le bon déroulement des représentations pour justifier les annulations.

Sur le plan judiciaire, Patrick Bruel fait l’objet d’au moins huit plaintes pour violences sexuelles déposées en France, ainsi que d’une enquête en Belgique pour agression sexuelle, selon les éléments publiés. Sa société de production, 14 Productions, conteste l’ensemble des faits qui lui sont reprochés et rappelle le principe de présomption d’innocence.

Avant l’annulation des cinq dernières représentations au théâtre Édouard‑VII, l’intégralité de la tournée estivale de Patrick Bruel — prévue entre juin et septembre 2026 et comprenant une douzaine de dates, dont des passages annoncés au Cirque d’Hiver à Paris — avait déjà été supprimée, d’après les informations communiquées par son équipe de production.

Par ailleurs, Patrick Bruel a annoncé son retrait de la troupe des Enfoirés, annonce relayée par les médias en lien avec la succession d’annulations et la médiatisation des accusations. Les informations relatives aux annulations et aux plaintes ont été confirmées par la production et par des sources policières citées dans les comptes rendus publics.