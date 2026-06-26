Patrick Bruel obligé de suivre des soins psychologiques

Patrick Bruel , mis en examen pour viol, tentative de viol, agression sexuelle et harcèlement sexuel dans plusieurs dossiers, a été placé sous contrôle judiciaire assorti de mesures strictes : interdiction de quitter le territoire français avec remise du passeport au greffe, interdiction de contact avec les plaignantes et leurs proches, interdiction de fréquenter des salons de massage, versement d’une caution de 500 000 euros et obligation de suivre des soins psychologiques , indique la presse.

Selon les informations publiées par La Voix du Nord et La Dépêche, ces mesures s’appliquent alors que l’artiste est visé par plusieurs plaintes. Le contrôle judiciaire, qui restreint ses déplacements et ses contacts, a été décidé dans le cadre des procédures en cours. La remise du passeport au greffe empêche notamment tout départ du territoire national.

Parmi les interdictions figurent, outre l’interdiction de contact avec les plaignantes et leurs proches, une restriction visant des lieux précis évoqués par la presse, à savoir les salons de massage. Le contrôle judiciaire est également assorti d’une obligation financière de 500 000 euros, précise la même source.

Patrick Bruel soumis à une obligation de soins

Les médias rapportent que l’obligation de soins ordonnée par la justice s’inscrit dans le cadre des dispositions de la législation française. Cette mesure thérapeutique aurait pour objectif d’« analyser les mécanismes comportementaux liés à la sexualité » et la « notion de consentement », ainsi que de réduire le risque de récidive, selon La Voix du Nord et La Dépêche.

La presse précise que ce suivi relève d’une mesure de sûreté à caractère temporaire et non d’une sanction pénale. L’obligation de soins est ainsi présentée comme un dispositif visant à évaluer et accompagner la personne mise en examen dans le cadre de la procédure en cours.

Patrick Bruel, 67 ans, conteste fermement les accusations. Sur ses réseaux sociaux, il affirme : « Jamais je n’ai forcé une femme ». Il ajoute : « Jamais je n’ai drogué, manipulé ou cherché à soumettre qui que ce soit. Je ne me suis jamais servi de ma notoriété pour abuser de quiconque et obtenir des relations non consenties ».

Dans le même message, l’artiste indique qu’il se défendra « pour ceux qui me soutiennent, pour ma famille, pour mon équipe, pour mes amis, pour mon public avec lequel j’ai un lien fidèle et indéfectible », et précise : « pour tous ceux qui refusent que notre société renonce à ses principes les plus fondamentaux : la présomption d’innocence, le droit à une enquête équitable, et la Justice. Dans ce temps, je continuerai de faire mon métier avec le même dévouement et la même passion ».