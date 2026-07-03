Patrick Bruel : Maya raconte que Yannick Noah lui aurait ouvert la porte de la chambre du chanteur alors qu’elle était mineure

Ce jeudi 2 juillet 2026 , trois nouvelles plaintes ont été déposées contre le chanteur et acteur Patrick Bruel pour des faits remontant à septembre 1992, dont deux pour viol et une pour agression sexuelle sur mineure, révèle Mediapart. L’une des plaignantes, identifiée sous le prénom Maya , affirme avoir été victime d’une agression sexuelle alors qu’elle avait 15 ans, lors de l’US Open de tennis à New York.

Selon le récit publié par Mediapart et relayé sur le plateau de BFMTV par la journaliste du pôle enquêtes Marine Turchi, la plaignante évoque des contacts non consentis : embrassades forcées et attouchements. L’affaire porte sur des faits anciens et précis, situés dans l’enceinte du tournoi en septembre 1992, et relate des épisodes en marge des matches, notamment des rencontres dans les allées du tournoi et des déplacements vers l’hôtel Pennsylvania.

Les plaintes ont été rendues publiques via les investigations de Mediapart. Elles s’inscrivent dans la continuité des signalements récents visant des personnalités du monde culturel et sportif. Patrick Bruel, né le 14 mai 1959 à Tlemcen (Algérie française), est une figure publique bien connue pour sa double carrière d’artiste et d’acteur, ainsi que pour ses performances dans le poker professionnel ; ces éléments biographiques figurent dans les présentations publiques le concernant.

Les déclarations de la journaliste et la mention de Yannick Noah

Marine Turchi a détaillé, sur la chaîne d’information, le témoignage de la plaignante : elle dit avoir été bénévole pendant le tournoi et d’avoir croisé Patrick Bruel en compagnie d’un entraîneur qu’elle connaissait. Elle relate des échanges, puis des agressions sexuelles en marge du tournoi. La journaliste affirme que la jeune femme raconte avoir été plaquée dans un ascenseur, tentatives d’embrassades et invitations à monter dans la chambre de l’hôtel.

Le récit comporte aussi des éléments portant sur l’encadrement et la présence de tiers : la plaignante expliquait être hébergée chez une ramasseuse de balles plus âgée, qui lui aurait déconseillé de se rendre seule à l’hôtel. Sur place, la ramasseuse aurait encouragé la jeune fille à demander l’autorisation de ses parents avant de monter en chambre ; ces derniers auraient donné leur accord en pensant à un rendez‑vous pour une dédicace.

Dans le témoignage rapporté, le nom de Yannick Noah est cité. Selon la plaignante, c’est Noah qui ouvre la porte de la chambre et lance une remarque au sujet des jeunes filles présentes. Contacté par la journaliste, Yannick Noah confirme qu’il était présent au tournoi, qu’il avait fourni des billets d’accès à Patrick Bruel et qu’il intervenait comme consultant pour Canal+. Il précise toutefois ne pas se souvenir précisément de l’épisode évoqué par la plaignante. La journaliste indique enfin que, désormais cité dans l’affaire, Yannick Noah pourrait être entendu par la justice à ce sujet.