Patrick Bruel : le point de vue nuancé de Mimie Mathy

Mimie Mathy a pris position de manière nuancée dans l’affaire des accusations visant Patrick Bruel, affirmant à la fois son soutien à la défense et à la protection des femmes et la nécessité de laisser la justice faire son travail, dans des propos accordés à Ciné Télé Revue. La comédienne, qui côtoie le chanteur depuis de nombreuses années au sein de la troupe des Enfoirés, revient sur la période de forte notoriété de l’artiste et appelle à la prudence tout en reconnaissant la parole des victimes.

Interrogée sur la polémique médiatique qui entoure Patrick Bruel, Mimie Mathy a déclaré : « Il a sûrement eu une période où il était demandé et harcelé de partout… ». Elle a aussitôt nuancé en affirmant être avant tout pour la défense et la protection des femmes et en estimant qu’il convenait désormais « de laisser faire la justice ». Ces propos reflètent la tension actuelle entre témoignages publics et procédure judiciaire dans un dossier largement relayé par les médias et les réseaux sociaux.

La comédienne a rappelé le phénomène de notoriété intense qu’a connu Patrick Bruel dans les années 1990, souvent qualifié de « Bruelmania », et la visibilité du chanteur auprès du public pendant cette période. Mimie Mathy a souligné que ce contexte de célébrité peut expliquer, selon elle, une exposition accrue aux sollicitations, sans pour autant banaliser les accusations qui ont été portées.

Mimie Mathy a précisé connaître Patrick Bruel « très bien », pointant leur engagement commun au sein de la troupe des Enfoirés. Dans l’entretien, elle évoque une relation professionnelle et personnelle de longue date qui l’amène à nuancer son jugement public sans éluder la gravité des faits allégués.

L’actrice a par ailleurs élargi son propos en rappelant que les questions de harcèlement et d’abus dépassent le seul cadre du monde artistique. « Vous savez, s’il n’y avait que dans le milieu artistique qu’il y avait des abus comme ça, ça se saurait. Quand on voit tout ce qui se passe dans les entreprises, le harcèlement moral et sexuel que subissent certaines employées… le problème est partout ! », a-t-elle déclaré, insistant sur l’universalité des problématiques de pouvoir et de violence.

Les déclarations de Mimie Mathy interviennent après la prise de parole de plusieurs personnalités du spectacle qui ont, chacune à leur manière, réagi aux accusations contre le chanteur de 66 ans. Plusieurs femmes ont publiquement dénoncé des faits qu’elles lui reprochent, alimentant débats et réactions au sein du milieu artistique et au-delà.

Pour de nombreux proches et collègues de l’artiste, la situation crée une position délicate : concilier une connaissance personnelle du comportement d’un individu avec la nécessité de respecter la parole des plaignantes et le processus judiciaire. Mimie Mathy illustre ce positionnement en privilégiant la prudence et le respect des instances judiciaires tout en affirmant son attachement à la protection des victimes présumées.