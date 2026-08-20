Patrick Bruel : le maire de Chartres s’oppose à sa venue pour le lancement de sa tournée

Le maire de Chartres, Ladislas Vergne , a annoncé qu’il refusait catégoriquement d’accueillir Patrick Bruel pour le lancement de sa tournée dans la ville, invoquant la parole des victimes et un « très fort sentiment de malaise » après le dépôt de 32 plaintes contre l’artiste, lequel est mis en examen pour viol, tentative de viol, agression sexuelle et harcèlement sexuel.

Interrogé sur RTL le jeudi 20 août 2026, M. Vergne a été sans équivoque : « C’est hors de question ». Il a précisé qu’aucun contrat n’avait été signé et qu’il ne s’agissait que d’une option de réservation prise « avant les 32 plaintes qui ont été déposées ». Face à la contestation judiciaire et au climat local, l’édile a déclaré qu’il demandait à l’artiste de renoncer à venir et qu’à défaut la municipalité lèverait l’option de réservation.

Le maire a également mis en avant la nécessité de « ménager une place, une considération à la parole des victimes », estimant qu’« il n’y a pas de fumée sans feu ». Selon ses déclarations, Patrick Bruel « n’est pas le bienvenu à Chartres dans ce contexte » et la municipalité se dit prête à agir sur la réservation si l’artiste maintient son intention de se produire en ville.

Réactions locales et choix de l’artiste de maintenir sa tournée

La décision du maire fait écho à un climat de division parmi les habitants de Chartres. Des témoignages recueillis par M6 décrivent des opinions opposées : un riverain a estimé que « Il devrait se cacher plutôt que se montrer », exprimant son soutien aux plaignantes et son malaise face à la visibilité de l’artiste. À l’inverse, un autre interlocuteur a considéré que « sa vie privée n’a rien à voir avec les concerts » et a défendu le droit du chanteur à poursuivre son activité professionnelle.

Sur le plan médiatique, Julie Poncet, journaliste culture à BFMTV, a expliqué le mercredi 19 août 2026 les raisons avancées par Patrick Bruel pour maintenir ses concerts malgré sa mise en examen. BFMTV rappelle que l’artiste reste présumé innocent et qu’il conteste les faits qui lui sont reprochés. Selon la journaliste, Bruel aurait « tout intérêt à les maintenir économiquement », mais aussi « symboliquement pour garder ce lien qu’il a avec son public ».

Des proches cités par Steven Bellery, chef du service culture de BFMTV, ont pour leur part déclaré : « Mener à bien cette tournée, c’est ce qui le fait tenir moralement. Il n’a pas l’intention de se laisser faire. Aujourd’hui, il part au combat. »

Patrick Bruel, né le 14 mai 1959 à Tlemcen, est présenté dans les médias comme une figure majeure de la chanson et du cinéma français, engagé dans une double carrière d’artiste et reconnu également dans le monde du poker ; ces éléments biographiques figurent dans les présentations publiques le concernant.