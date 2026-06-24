Patrick Bruel assumait déjà l’écart d’âge avec ses conquêtes à 41 ans

Depuis plusieurs semaines, Patrick Bruel, le chanteur et acteur français âgé de 67 ans, est au cœur d’une polémique médiatique majeure liée à des accusations de violences sexuelles portées contre lui. Si Patrick Bruel conteste vigoureusement ces allégations, l’affaire continue de susciter une vive émotion et de nombreuses réactions dans l’espace public. Dans ce contexte tendu, son ex-femme Amanda Sthers a récemment pris la parole, révélant avoir traversé une période particulièrement difficile marquée par « beaucoup de tristesse ». Par ailleurs, une séquence télévisée datant de 2000 a refait surface et relancé le débat autour de ses propos tenus il y a plus de vingt ans concernant les relations entre hommes mûrs et femmes jeunes.

Il s’agit d’une intervention diffusée le 10 juin 2000, sur le plateau de l’émission Tout le monde en parle, animée par Thierry Ardisson. À cette époque, Patrick Bruel, alors âgé de 41 ans, participait à ce programme au cours duquel l’animateur imposait souvent à ses invités une série de questions décalées et provocatrices, nommée « interview nulle ». Lors de cette séquence, Ardisson interpelle directement Bruel avec une question qui semble anodine mais qui, avec le recul, prend une tout autre résonance : « À qui accorderiez-vous le plus de circonstances atténuantes ? Un vieux qui se tape des jeunes ou un jeune qui tape sur des vieux ? »

Patrick Bruel prend un instant pour réfléchir, avant de répondre avec humour que c’est la première option qui lui paraît plus acceptable : « Un vieux qui se tape des jeunes ». À ce moment-là, le plateau rit de cette échange complice entre l’artiste et le présentateur. Ardisson enchaîne alors en rappelant l’âge de Bruel, ce à quoi lui-même rétorque sur le ton de la plaisanterie : « Exactement, ben on sait jamais ». Ce dialogue, interrompu par les rires de l’audience, illustre les codes télévisuels de l’époque, très différents des sensibilités contemporaines sur le consentement et les rapports de pouvoir dans les relations.

« Il y a des jeunes qui sont consentantes » : une phrase qui interpelle

La séquence ne s’arrête cependant pas là. Thierry Ardisson invite Patrick Bruel à développer son propos. Celui-ci précise alors que « c’est surtout qu’il y a des jeunes qui sont consentantes », tout en ajoutant que « des gens sur qui on tape en général ne sont pas fondamentalement consentants ». À l’époque, cette remarque est perçue comme une boutade, et le public présent en plateau continue de rire, la discussion s’orientant vers un autre sujet.

De nos jours, à la lumière des accusations qui pèsent sur Patrick Bruel, cette intervention est revue et commentée sous un nouveau jour. Sur les réseaux sociaux, certains y voient un élément à charge, tandis que d’autres insistent sur le contexte humoristique et daté de l’émission. En effet, les normes sociales et médiatiques ont beaucoup évolué depuis le début des années 2000, et les questions de consentement sont désormais abordées avec beaucoup plus de sérieux dans les médias et la société.

Par ailleurs, cette archive réapparaît alors que le débat public sur les relations avec un fort écart d’âge, notamment lorsqu’une des personnes est très jeune, est en pleine actualité, soulignant ainsi l’importance des paroles publiques, même anciennes, dans les controverses actuelles.

Des accusations récentes et une défense ferme

Les images et propos tenus il y a plus de deux décennies refont surface alors que Patrick Bruel fait face à plusieurs accusations de violences sexuelles, qu’il dément formellement. Parmi les témoignages les plus médiatisés figure celui de Flavie Flament, animatrice et ancienne mannequin, qui a déclaré en mai 2026 avoir porté plainte pour viol sur des faits remontant à 1991, alors qu’elle était mineure, âgée de 16 ans.

Flavie Flament décrit cet épisode comme traumatisant et mentionne un important trou de mémoire en lien avec cette période, déclarant être convaincue d’avoir été victime d’un viol. Patrick Bruel, par l’intermédiaire de son avocate, réfute vigoureusement ces accusations et parle d’une « relation épisodique tout à fait consentie ». Il conteste également l’ensemble des faits qui lui sont reprochés dans les enquêtes judiciaires en cours.

Cette stratégie de défense a suscité une vive réaction de la part de Flavie Flament, qui s’est exprimée sur RTL en dénonçant avec force l’idée même qu’une victime mineure pourrait être considérée comme consentante. Le chanteur rappelle quant à lui la présomption d’innocence, principe fondamental inscrit dans le droit français, en insistant sur le fait qu’aucune décision judiciaire définitive n’a encore été rendue.

Dans ce contexte d’actualité judiciaire et médiatique particulièrement sensible, chaque témoignage, extrait d’interview ou intervention publique de Patrick Bruel fait désormais l’objet d’un examen minutieux. La récente diffusion de cette séquence de Tout le monde en parle illustre cette tendance, alimentant les nombreuses discussions autour de cette affaire.