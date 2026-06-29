Patrick Bruel : Anne Roumanoff se dit choquée

Anne Roumanoff affirme n’avoir « rien vu venir » alors que l’affaire Patrick Bruel, mise en examen pour viols, tentatives de viol, agression sexuelle et harcèlement sexuel dans quatre dossiers distincts, continue de provoquer des réactions dans le monde du spectacle. Dans un entretien accordé à Télé Star publié le 29 juin 2026, l’humoriste, l’une des rares personnalités à avoir brisé le silence, revient sur son émotion et la difficulté à concilier l’image publique de l’artiste avec les griefs relatés dans la procédure, que l’intéressé conteste et pour lesquels il bénéficie de la présomption d’innocence.

Roumanoff, qui a partagé plateaux télé, émissions radio et soirées professionnelles avec Patrick Bruel pendant de nombreuses années, raconte avoir été « très choquée » par la diffusion des accusations. Elle rejette l’idée selon laquelle ces comportements présumés auraient été connus et banalisés au sein du milieu : « Quand les gens disent ‘tout le monde savait’, en fait non », affirme-t-elle, insistant sur la surprise et le trouble suscités par l’affaire.

Si elle reconnaît la réputation de séducteur qui entourait Bruel — une image qu’elle qualifie d’« une espèce de don Juan » — Anne Roumanoff distingue clairement cette notoriété d’un côté charmeur de la gravité des faits décrits dans les dossiers judiciaires. « Il y a une différence avec ce qu’on entend aujourd’hui et qui est épouvantable », ajoute-t-elle, marquant la séparation entre une image publique et les accusations portées devant la justice.

« Cette réalité atroce », plusieurs jours à tenter de concilier l’irréconciliable

Au fil de son entretien, l’humoriste décrit une véritable épreuve personnelle : pendant plusieurs jours, elle dit avoir éprouvé des difficultés à réconcilier les souvenirs d’échanges conviviaux avec la gravité des faits qui lui sont reprochés. « J’ai vraiment eu, pendant plusieurs jours, du mal à concilier les échanges que j’ai eus avec lui pendant toutes ces années et cette réalité atroce », confie-t-elle.

Anne Roumanoff élargit son propos en saluant la « prise de conscience de la place des femmes dans notre société » et l’importance d’entendre leur parole, tout en précisant qu’il reste « tellement à faire ». Cet engagement personnel s’inscrit aussi dans ses projets : elle prépare un film qu’elle réalisera, centré sur le parcours d’une femme de cinquante ans, un projet qu’elle lie à sa volonté de raconter et d’interroger des sujets liés à la condition féminine.

Sur le plan judiciaire, la procédure à l’encontre de Patrick Bruel a donné lieu à sa mise en examen et à un placement sous contrôle judiciaire. Selon les mesures annoncées, il lui est interdit de quitter le territoire, de fréquenter des salons de massage et de contacter les plaignantes. Ses représentations théâtrales et plusieurs apparitions prévues dans des festivals cet été ont été annulées. Les faits font l’objet d’une instruction, et la présomption d’innocence demeure tant qu’aucune décision définitive n’aura été rendue par le tribunal.