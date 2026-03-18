Patrick Bruel accusé de violences sexuelles, la réaction de Chloé Jouannet

Patrick Bruel est visé par des témoignages rendus publics le 18 mars 2026 par Mediapart, où plusieurs femmes l’accusent de comportements sexuels inappropriés sur une période s’étendant de 1992 à 2019. Parmi ces témoignages, certains émanent de professionnelles des secteurs de la musique, du théâtre, du cinéma et du tennis; deux plaignantes ont par ailleurs saisi la justice récemment — l’une pour viol, l’autre pour tentative de viol — tandis que l’artiste nie formellement ces allégations.

La publication a déclenché des réactions publiques, notamment celle de Chloé Jouannet, qui a commenté par le mot « Enfin » en référence aux révélations. Mediapart précise que huit femmes ont relaté des faits, et qu’au moins une d’elles affirme avoir été mineure au moment des faits évoqués.

Plusieurs récits détaillés figurent dans l’enquête publiée par le site d’information. L’un des témoignages mis en avant est celui de Daniela Elstner, aujourd’hui à la tête d’Unifrance, qui affirme avoir été victime en 1997 lors d’un festival. Selon ses déclarations à Mediapart, elle a déposé plainte le 12 mars à Paris pour tentative de viol et agression sexuelle et a expliqué éprouver le besoin de porter sa parole après des décennies de silence.

Accusations, dépôts de plainte et réactions

Les éléments publiés indiquent que les faits dénoncés couvriraient une longue période (1992-2019) et concerneraient des rencontres dans des environnements professionnels variés. Mediapart rapporte que les témoignages incluent des descriptions de comportements jugés inappropriés et que l’une des plaignantes affirme avoir été mineure au moment des faits allégués.

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Deux procédures judiciaires ont été engagées récemment : d’une part, une plainte pour viol déposée par l’une des femmes et, d’autre part, une plainte pour tentative de viol déposée par une autre, celle de Daniela Elstner étant intervenue le 12 mars à Paris, selon ses déclarations. Les dates et la nature des dépôts figurent dans les éléments publiés par Mediapart.

Le dossier médiatique relaie par ailleurs la position de l’artiste. Patrick Bruel conteste fermement les accusations, niant toute violence ou contrainte. Son avocat, Christophe Ingrain, a confirmé à France Télévisions que son client « n’a jamais cherché à contraindre quiconque à un acte sexuel » et affirme qu’« il n’a jamais outrepassé un refus, jamais forcé à un geste ou un rapport sexuel ».

Les informations publiées par Mediapart et relayées par d’autres médias détaillent les témoignages et les dates de plainte, ainsi que les réactions publiques et la défense de l’artiste. « À nouveau, la justice le tranchera si elle en est saisie », a ajouté Me Ingrain dans son intervention médiatique.