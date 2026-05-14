Patrick Bruel accusé d’agressions sexuelles après le témoignage d’une masseuse

Patrick Bruel , alors à l’affiche au Théâtre Édouard VII dans la pièce Deuxième Partie et sur le point d’entamer une tournée pour les 35 ans de l’album Alors regarde, se retrouve de nouveau visé par des accusations d’agressions sexuelles remontant pour certaines aux années 1990 et jusqu’en 2019, avec le dépôt récent d’une plainte par une masseuse qui affirme avoir été agressée lors d’une séance en 2019.

La parution d’enquêtes publiées par Mediapart fait état de témoignages relatifs à des faits s’étalant de 1991 à 2019 et mentionne déjà trois plaintes antérieures. Ces nouvelles déclarations interviennent alors que plusieurs femmes se sont fait connaître dans la presse, alimentant une procédure judiciaire qui compte désormais de nouveaux actes de constitution de partie civile.

Agé de 66 ans, le chanteur et comédien conteste les faits qui lui sont reprochés. Ses avocats ont réagi aux publications en mettant en avant des éléments qu’ils jugent contradictoires dans les témoignages rapportés.

Un nouveau témoignage et des constitutions de partie civile

Le 13 mai 2026, Mediapart a publié le témoignage d’une femme identifiée sous le prénom d’emprunt Julia, masseuse de profession, qui affirme avoir été agressée sexuellement par Patrick Bruel lors d’un massage en 2019. Selon le récit recueilli par le média, Julia indique avoir déjà déposé une première plainte en 2020, classée sans suite, avant de déposer une nouvelle plainte accompagnée d’une constitution de partie civile.

Le journal précise par ailleurs que, le mardi 12 mai, deux femmes se sont constituées partie civile au tribunal judiciaire de Nanterre. L’une des deux dénonce une agression sexuelle datant de 2019 et l’autre une tentative de viol qui remonterait à 2010, selon les informations publiées.

Dans son témoignage relayé par Mediapart et partagé sur les réseaux sociaux, la masseuse décrit un comportement insistant de la part du chanteur. Elle rapporte que, tout au long du massage, il demandait des prestations à caractère sexuel et souhaitait en particulier des massages au niveau de l’anus. Elle qualifie l’attitude de l’intéressé d’« oppressante » et évoque l’impact de ces faits sur sa vie professionnelle et personnelle : « Mon corps m’a lâchée, mon mental m’a lâchée », déclare-t-elle.

Le dossier comporte des éléments antérieurs : plusieurs femmes ont déjà témoigné auprès des médias et des plaintes avaient été déposées précédemment. Les dates et la nature des faits évoqués dans les différents récits varient, et certains signalements ont fait l’objet d’un classement sans suite avant la reprise de procédures par voie civile.

Contactés par Mediapart, les avocats de Patrick Bruel, Maîtres Christophe Ingrain et Céline Lasek, ont démenti les accusations et estimé que les témoignages rapportés étaient « parfois contradictoires ou incohérents ». Le chanteur, qui affirme n’avoir « jamais utilisé sa notoriété ou sa position pour obtenir des relations sexuelles », maintient sa position de dénégation des faits qui lui sont reprochés.