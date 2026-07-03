Patrick Bruel a revendu ses parts de Winamax pour 87 millions d’euros

Patrick Bruel , figure majeure de la scène culturelle française, est depuis plusieurs mois au centre d’une affaire judiciaire pour viol impliquant plusieurs plaignantes, tandis que les médias ont aussi passé au crible son patrimoine et ses activités entrepreneuriales. Selon les informations publiées par BFMTV, les accusations mentionnent notamment un présumé acte commis lors d’une partie de poker privée et des faits allégués dans la résidence de l’artiste à L’Isle‑sur‑la‑Sorgue ; les mêmes enquêtes détaillent par ailleurs des revenus et investissements importants, de la vente de parts de Winamax à des activités dans l’huile d’olive de luxe.

Né le 14 mai 1959 à Tlemcen (Algérie française), Patrick Bruel s’est imposé comme chanteur et comédien, connu pour la « Bruelmania » des années 1990 et pour des rôles au cinéma dans des films tels que Le Prénom ou L’Union sacrée. Père de deux enfants nés de son mariage avec l’écrivaine Amanda Sthers, il a mené en parallèle une carrière de joueur de poker reconnu et de chef d’entreprise, cumulant placements et participations dans des sociétés diversifiées.

Les poursuites visant l’artiste ont suscité une couverture médiatique importante. BFMTV a publié des éléments chiffrés relatifs à ses sociétés et à ses revenus, tandis que les plaintes déposées ont été relayées par plusieurs titres. À ce stade, ces accusations demeurent des allégations et Patrick Bruel bénéficie de la présomption d’innocence tant qu’aucune décision judiciaire définitive n’a été rendue.

Une enquête pour viol qui s’appuie sur plusieurs témoignages

Parmi les plaintes évoquées, BFMTV rapporte qu’une plaignante affirme avoir été violée lors d’une partie de poker privée à laquelle Patrick Bruel participait. Une autre plaignante identifiée sous le nom d’Ophélie Fachefer a déposé une plainte et a relaté un enchaînement de rencontres : elle dit l’avoir croisé lors du tournage d’un clip des Enfoirés à Montpellier, puis s’être retrouvée à un dîner, avant d’être invitée à une session d’écoute de piano dans la résidence de l’artiste. Selon son récit cité par BFMTV, elle aurait été violée dans la piscine de cette propriété.

Le maire de L’Isle‑sur‑la‑Sorgue a déclaré, selon les informations disponibles, qu’il ne supportait plus que la ville soit associée à cette affaire, illustrant l’impact local de ces révélations au‑delà du seul cadre judiciaire.

Sur le plan financier, BFMTV a chiffré plusieurs éléments du patrimoine de l’artiste et de ses entreprises. La société de production liée à Patrick Bruel déclarait plus de 20 millions d’euros de trésorerie dans les derniers comptes consultés (2023), tandis que ses cachets au cinéma sont estimés entre 300 000 et 600 000 euros par film. Actionnaire de Winamax à partir de 2009, il a ensuite cédé ses parts progressivement pour un montant rapporté de 87 millions d’euros, selon la chaîne.

Parmi ses investissements figurent la marque d’huile d’olive haut de gamme Léos — nom formé des prénoms de ses fils Léo et Oscar — dont la bouteille de 250 millilitres est vendue à 18 euros sur le site de la marque, toujours d’après BFMTV. L’artiste a aussi ouvert un hôtel cinq étoiles, L’Île de Léos, qui affichait plus de 33 millions d’euros de trésorerie dans les derniers comptes connus. D’autres participations évoquées incluent des équipements connectés pour le cyclisme, des tablettes et ordinateurs, ainsi qu’une marque de pâte à tartiner dont il est investisseur et ambassadeur.