« Patrice Talon s’est véritablement révélé au peuple béninois… », Maxime Houédjissin

Au Bénin, les images de la fête nationale officiellement célébrée au boulevard de la Marina sur l’esplanade des amazones continuent de faire son échos au sein de la classe politique. Dans une déclaration, l’ancien questeur de l’assemblée nationale, Maxime Houédjissin souhaite que les actes qui vont suivre le 1er Août puissent traduire ce qui est projeté au monde.

Le Bénin semble avoir retrouvé sa cohésion et son unité avec la commémoration des 62 ans de l’accession du pays à la souveraineté internationale. C’est du moins ce que l’on pourrait dire au regard de l’unité scellée autour du chef de l’Etat par des personnalités politiques auparavant très hostiles au pouvoir de la rupture.

En tout cas, c’est cette image que retient l’ancien questeur de l’assemblée nationale, Maxime Houédjissin qui, dans une déclaration souhaite que cette convivialité retrouvée entre ces personnalités politiques puisse profiter à tout le monde même à ceux qui sont en prison ou en exil.

« Je pense et je souhaite que ces images iront dans le même sens que celui de la conférence nationale des forces vives de la nation de 1990 qui, je rappelle, s’était tenue dans le même conteste et les mêmes conditions que les images qui nous sont parvenues. Alors, je souhaite que cela profite à tous les Béninois, à ceux qui sont en prison politique, à ceux qui sont en prison à ciel ouvert, à ceux qui sont en exil et à ceux qui sont victimes de l’injustice sociale et politique« , confie l’ex cadre de l’ex parti de la renaissance du Bénin.

L’ancien directeur général du projet ARCHA invite donc les dirigeants actuels à traduire dans les actes les messages véhiculés par l’image qui est projetée au monde lors des manifestations officielles du 1er Août.

Je souhaite vraiment, indique Maxime Houédjissin dans ses déclarations « que ces images puissent aller à leur profit, à notre profit également et à celui du peuple béninois tout entier. Je ne souhaite pas que ces images que nous avons tous appréciées soient des effets-annonce où qu’elles profitent à quelques-uns ».

Le président Patrice Talon s’est véritablement révélé au peuple béninois et au monde entier

Pour l’ancien questeur de l’assemblée nationale, ce qui a si bien commencé le 1er Août dernier doit se poursuivre. Le cas échéant, précise-t-il, ce ne serait pas une bonne chose. Elles seront tout simplement éphémères.

« Je voudrais dire que le président Patrice Talon s’est véritablement révélé au peuple béninois et au monde entier notamment en ce qui concerne le développement de notre pays, du point de vue de l’esthétique urbaine et d’embellissement des villes de notre pays. Je crois qu’on peut lui donner un bon point« , reconnait l’opposant au régime de la rupture.

Considérant les événements du 1er Août 2022 comme une conférence nationale qui ne dit pas son nom, l’acteur politique souhaite que le chef de l’Etat puisse parvenir à la même conclusion que 1990 (le retour aux acquis démocratiques – Ndlr).

« J’attends et je crois que ça ira dans ce sens-là. Car, nous sommes tous des frères et nous sommes tous des hommes. Nous sommes tous issus d’un même univers, d’un même Dieu. Je crois que nous devons nous abandonner à l’Éternel et savoir nous remettre en cause pour recevoir en retour, sa grâce« , a conclu l’ancien membre de la renaissance du Bénin.