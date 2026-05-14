Patrice Talon modifie les coordonnées des terrains du pipeline Niger-Bénin

Le président de la République, Patrice Talon a pris un décret pour modifier les coordonnées géodésiques des terrains nécessaires au projet de pipeline d’exportation Niger – Bénin . Le contenu détaillé de cette modification n’a toutefois pas encore été rendu public.

Le gouvernement béninois a tenu, ce mercredi 13 mai 2026, sa dernière session du Conseil des ministres sous la présidence du chef de l’État, Patrice Talon . Au cours de cette réunion hebdomadaire, plusieurs décisions ont été prises, dont l’adoption d’un décret portant « modification des coordonnées géodésiques des terrains nécessaires au projet de pipeline d’exportation Niger-Bénin ».

Pour l’heure, les autorités n’ont pas encore donné de précisions sur le contenu exact de cette modification ni sur les zones concernées. Aucun détail supplémentaire n’a été communiqué sur les implications techniques ou administratives de cette décision. Ce décret intervient dans le cadre du projet de pipeline Niger-Bénin, une infrastructure stratégique reliant le Niger au terminal de Sèmè-Kpodji pour l’exportation du pétrole brut nigérien.

Que savoir du pipeline Niger-Bénin ?

Le Pipeline Export Niger-Bénin est un vaste projet pétrolier destiné à transporter le pétrole brut extrait au Niger vers les marchés internationaux à travers le Bénin. Le pipeline mesure environ 1 980 kilomètres, dont 675 km sur le territoire béninois. Il part des champs pétroliers d’Agadem au Niger et rejoint la côte béninoise à Sèmè-Kpodji pour l’exportation du pétrole brut.

Le premier navire chargé de pétrole brut nigérien a quitté les eaux béninoises en mai 2024 avec environ un million de barils à bord. L’opération s’est déroulée à la station terminale de Sèmè-Kpodji. En 2025, 18 navires avaient déjà été chargés au terminal pétrolier de Sèmè-Kpodji, représentant plus de 17 millions de barils exportés.

Le pipeline a également été au cœur des tensions entre le Bénin et le Niger après le coup d’État de juillet 2023 au Niger. Les désaccords politiques entre les deux pays ont entraîné des blocages temporaires des exportations pétrolières. Malgré ces difficultés, les exportations ont repris progressivement avec la médiation de plusieurs acteurs, notamment la Chine, fortement impliquée dans le financement et l’exploitation du projet.