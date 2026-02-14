Patrice Beaumelle quitte son poste d’entraîneur de l’équipe nationale d’Angola de football

Benin Web TV
La Fédération Anglaise de Football (FAF) a confirmé le départ de Patrice Beaumelle de la direction technique de la sélection angolaise, mettant fin à son mandat à la tête des Palancas Negras. L’information a été rendue publique via un communiqué officiel diffusé par l’instance fédérale.

Le texte indique que la séparation s’est faite d’un commun accord entre les deux parties et sur une base amiable, entraînant la rupture du contrat liant le technicien français à la FAF. L’organisme précise par ailleurs que Beaumelle ne restera pas inactif très longtemps, puisqu’il devrait prochainement s’engager dans un nouveau projet au sein d’un club africain.

La fédération a salué la façon dont l’entraîneur a rempli sa mission, mettant en avant la rigueur professionnelle et l’investissement dont il a fait preuve durant son passage. La FAF a enfin annoncé qu’elle détaillera dans les jours à venir les mesures envisagées pour la suite de la gestion de la sélection nationale.

Bilan court et pistes de relève

Le Français quitte son poste après avoir dirigé huit rencontres avec l’équipe nationale. Son départ intervient au sortir d’une campagne en Coupe d’Afrique des Nations jugée insuffisante par une partie de l’entourage sportif, ce qui a précipité les discussions autour de son avenir.

Parallèlement, des informations relayées par plusieurs sources assurent qu’un accord serait en cours de finalisation entre Beaumelle et l’Espérance Sportive de Tunis, club majeur du championnat tunisien. Les détails de cette éventuelle signature et la date d’annonce officielle restent toutefois à confirmer.

